El hermano de Carlos Bilardo contó cuál fue la reacción del ex DT de la selección al enterarse de la muerte de Miguel Russo

Desde hace un tiempo la salud de Carlos Bilardo es muy delicada, ya que sufre del síndrome de Hakim-Adams, por lo tanto, sus familiares pretenden preservarlo de algunas noticias que puedan afectarlo. En las últimas horas, Jorge, el hermano del exentrenador de la selección argentina, contó cómo fue el momento en el que le comunicaron el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, uno de sus discípulos y con quien tenía una relación muy estrecha.

“Me tocó contarle a Carlos que Miguel (Russo) había fallecido. Fue el día del homenaje que le hizo Boca. Se quedó quieto y lagrimeó. Me mató, quería salir y tirarme abajo de un colectivo”, contó Jorge en una charla con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Carlos Bilardo, rodeado de exjugadores de Estudiantes, que lograron el título del 82

La relación entre Carlos Bilardo y Miguel Russo comenzó en Estudiantes de La Plata, donde el doctor, ya una leyenda en el Pincha, lo subió al plantel superior y lo hizo debutar en 1975. Russo, que realizaría toda su carrera en el conjunto platense, logró un título de la mano de Bilardo: el torneo Metropolitano de 1982. Cuando Bilardo fue nombrado reemplazante de César Luis Menotti al frente de la selección argentina, Russo fue uno de sus primeros convocados y se transformó en baluarte de todo el proceso que llevó a la clasificación para México 86. Sin embargo, una lesión de rodilla cambió el destino: Bilardo lo dejó afuera del plantel que finalmente se coronaría campeón del mundo. Entonces, en la relación entre ellos se resquebrajó. Pero con el tiempo, Russo reconoció que aquel momento, aunque resultó doloroso para él, le dejó una lección sobre las dificultades de ser entrenador y que lo comprendió con el tiempo.

Jorge Bilardo también ofreció detalles de cómo su hermano mayor se enteró que había muerto Russo y qué detalles lo obligaron a comunicarle lo sucedido: “Se lo contamos, pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo conté quedó quieto, estábamos ahí justo en un partido de Boca, donde estaban las banderas de Miguel y ahí le dije: 'Mirá, fijate que falleció Miguel. Lagrimeó un poquito. Hoy es bravo el tema. Carlos, como con Diego, se dio cuenta de lo de Miguel, veía muchos homenajes a Miguel. Todos estaban con Miguel, Miguel... Y ahí te das cuenta de que tenés que decirle. Yo fui al velorio en la Bombonera, en la cancha, y pobre Carlos no pudo ir, porque no se puede mover mucho de su casa”.

Las banderas por Miguel Russo en la Bombonera que encendió la curiosidad de Carlos Bilardo Aníbal Greco - LA NACION

Según describió el hermano de Carlos Salvador, la situación con Diego Maradona fue similar. Si bien dejaron pasar un lapso prudencial, contó hace un tiempo que la forma de comunicarle la noticia fue por intermedio de los jugadores campeones del mundo del 86 que lo habían ido a visitar. “Ya se había avivado porque veía en cada cancha las banderas. Hace unos meses les preguntó a los muchachos de la selección del 86 qué había pasado con Diego y ellos le dijeron que había fallecido”, contó Jorge Bilardo.

Y la reacción, según Jorge, fue más tranquila que con Russo. “La reacción de Carlos fue totalmente natural”, comenzó el relato. Aclaró que su familia tenía la sensación de que el exentrenador de la selección argentina estaba esperando la noticia: “La reacción fue como si nada, se quedó ahí quieto y tranquilo, como ya esperándolo. Él sabía que Diego estaba mal”.