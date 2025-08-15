LA NACION

Tristán Suárez - Deportivo Madryn, Primera Nacional: el partido de la jornada 27

Los datos del partido y la tabla de posiciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tristán Suárez-Deportivo Madryn
Tristán Suárez-Deportivo Madryn

Tristán Suárez y Deportivo Madryn se miden este sábado a las 15:00 en el estadio 20 de Octubre, en un partido de la fecha 27 de la Primera Nacional.

En el torneo, Tristán Suárez viene de perder ante Deportivo Maipú por 1-0 mientras que Deportivo Madryn viene de ganar ante San Martín de Tucumán por 3-1.

Tristán Suárez suma 39 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Madryn tiene 46 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Los regresos en River con Gallardo en el banco: algunos aciertos y varias decepciones
    1

    River y las segundas partes bajo el manto de Gallardo: algunos éxitos y unas cuantas decepciones

  2. Sonríe Mascherano: Messi se integró al grupo y dio un paso hacia su recuperación
    2

    Lionel Messi evoluciona de su lesión y se reintegró al grupo de Inter Miami

  3. Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo
    3

    Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

  4. Balón de Oro 2025: esta es la lista de nominados
    4

    Balón de Oro 2025: esta es la lista de nominados

Cargando banners ...