Tristán Suárez venció por 2-0 a All Boys como local en la Primera Nacional

Tristán Suárez venció por 2-0 a All Boys como local, en un partido de la jornada 29 de la Primera Nacional. Para Tristán Suárez los goles fueron marcados por Álvaro Veliez (a los 46 minutos) y Lautaro Villegas (a los 57 minutos).

En la próxima fecha, All Boys se medirá con Club Gimnasia y Tiro, mientras que Tristán Suárez tendrá como rival a Arsenal de Sarandi.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.