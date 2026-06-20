Túnez vs. Japón por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Túnez y Japón correspondiente al grupo F del Mundial 2026 se disputará este domingo 21 de junio a la 01.00 h en el Estadio Monterrey, ubicado en la ciudad de Guadalupe.

El momento de los equipos

Túnez llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse, luego de caer en su debut frente a Suecia por 5-1. Japón, por su parte, arriba tras un encuentro exigente en el que igualó 2-2 ante Países Bajos, buscando ahora sumar tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en el grupo.

Números que anticipan el duelo

El partido presenta un contraste de realidades tras la primera fecha: mientras que Japón demostró capacidad goleadora al convertir dos tantos ante un rival europeo de jerarquía, el seleccionado tunecino debe ajustar su funcionamiento defensivo tras la derrota sufrida en la jornada inicial.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para ambos seleccionados: para Japón, una victoria significaría un paso importante hacia la clasificación a la siguiente instancia, mientras que Túnez está obligado a sumar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar en el certamen.