Final del misterio. Después de atravesar una de las temporadas más exitosas de su historia sin sponsor en el pecho de su camiseta, River está a tan solo un paso de acordar un nuevo patrocinio, tras arduas negociaciones y decenas de rumores que revolotearon por los pasillos del Monumental: aunque resta la firma, tiene todo cerrado con la aerolínea turca Turkish Airlines para firmar un contrato que durará tres años, hasta agosto de 2022, ocho meses después del fin de la gestión del presidente Rodolfo D'Onofrio.

Tras la finalización del acuerdo con el banco BBVA, que fue sponsor entre julio de 2012 y junio de 2018 y abonaba 4,5 millones de dólares anuales, fuero distintas las marcas que sonaron para aparecer en el pecho de la camiseta del actual campeón de América (LG, Nissan, Kweichow Moutai y Fly Emirates, entre otras). Pero siempre la que más cerca estuvo fue Turkish, que ahora se unirá al club millonario por un contrato que rondará los 10 millones de dólares por los tres años, aunque podrían transformarse en 15 millones por variables y objetivos.

"Solo falta la firma, pero está todo muy avanzado para que se cierre. Es un acuerdo estratégico para el club, con una empresa ubicada en el centro de Europa y con parte en Asia", le comentaron a LA NACION desde River, que en sus mangas tiene el sponsoreo de Axion Energy hasta junio de 2020 (alrededor de 2,5 millones de dólares por 18 meses). Además, el acuerdo con Turkish también incluiría al menos un partido del equipo de Marcelo Gallardo en Estambul, Turquía.

Ahora bien, además de que el contrato que se firmará en los próximos días con la aerolínea turca es de menor valor (a menos que se cumplan los objetivos variables para incrementar a cifra) al que tenía con BBVA, la institución millonaria también tuvo su perjuicio por no haber tenido sponsor en la camiseta durante la última temporada, paliado en parte por las regalías de Adidas. Debido al furor de la venta de la camiseta con la que conquistó América por cuarta vez, la pérdida terminó siendo cercana a los 2 millones de dólares.

¿Por qué River no cerró antes su acuerdo con algún sponsor? El presidente D'Onofrio lo explicó en una entrevista con LA NACION a mediados de mayo: "No estamos dispuestos a darles a cualquier valor la camiseta a los dos o tres sponsors que tenemos en carpeta. Y si tenemos que seguir así, seguiremos así. Hemos pensado en que no le podés dar la publicidad de la camiseta de River a una empresa de la que tenés dudas sobre su estabilidad o sobre si va durar en el tiempo. No podemos poner una publicidad y dentro de dos años alguien que haya invertido o haya hecho algo con esa marca te diga: 'Eh, River, por culpa tuya yo creí y fui a hacer tal cosa, porque vi la propaganda en tu camiseta'. Entonces, tenés que tener cuidado. Uno estudia antes de hacerlo. Analiza. Antes de poner una marca en tu camiseta tenés que tener mucho cuidado de qué representa, qué es. Está al lado de tu escudo".

Ahora, luego de un año, River está a un paso de volver a tener un potenciamiento esencial para su economía a través de Turkish, en un acuerdo que también tendrá acciones de posicionamiento en Europa, a través del departamento de Relaciones Internacionales del Club. Y, por otro lado, todavía mantiene vivas las negociaciones para un sponsor en la espalda de la camiseta, que podría ser Banco Supervielle, para sumar otro ingreso fijo anual.