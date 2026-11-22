En la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, que se jugó el sábado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y se resolvió con el triunfo 2-0 del Xeneize, se vivió una situación entre hinchas que pudo haber terminado muy mal, pero que concluyó de la mejor manera.

De repente, en medio de la marea, surgió un hincha de River. Solo, con la camiseta blanca con la banda roja, integrado entre cientos de hinchas de Boca que habían copado las calles de Barranquilla para la final. Era una persona con síndrome de Down que quería marcar presencia, y que enseguida se encontró con la advertencia de unos fanáticos xeneizes, que le empezaron a decir que era mejor que se retirara del lugar, porque lo iban a agredir: “Te van a linchar, te van a pegar, marica”, le avisaron.

Un hincha de Boca defendió a otro de River

“¡Yo tengo quien me defienda!”, respondió enojado e impetuoso el hincha de River, para ser contenido enseguida por un hincha de Boca que estaba a su lado. “Tranquilo que no va a pasar nada”. Allí fue cuando surgieron los aplausos y gritos de “¡Bravo!”.

Afortunadamente, no hubo espacio para la violencia durante el curioso episodio. Sí quedó en evidencia un gesto que en el fútbol muchas veces parece olvidado: cuidar al otro, al margen de los furiosos antagonismos. La rivalidad entre Boca y River suele vivirse al extremo, incluso fuera del país y en un partido donde River ni siquiera jugaba, pero ese abrazo se convirtió en una imagen muy compartida en las horas previas al partido decisivo.

Boca después sería campeón, cortando 18 años sin títulos internacionales y convirtiéndose en el primer tricampeón de la Copa Sudamericana. Pero para muchos, el primer título de esa noche en Barranquilla ya se había ganado en la calle, antes del pitazo inicial.

Superioridad abrumadora

La racha de Boca sin títulos internacionales había cumplido la mayoría de edad. El equipo xeneize se debía un partido a lo grande para dejarla atrás. Para que la fiesta fuera toda suya. Y lo tuvo ante Atlético Mineiro, de Brasil, en la humedad y el calor de Barranquilla. Fue superior desde el minuto cero al 95. Siempre tuvo claro cómo jugar un partido al que llegaba como favorito, catapultado por un presente a puro triunfo. La Copa Sudamericana terminó siendo suya.

Ningún jugador de Boca desaprobó. Ni siquiera los suplentes que ingresaron. Porque Miguel Merentiel, que en el primer tiempo tuvo dos chances claras -una clarísima- para anotar, se redimió en la segunda parte y coronó una gran jugada individual de Sebastián Villa para el 2-0. El primer gol había llegado antes, en la etapa inicial, y en la enésima llegada en ataque de Santiago Ascacibar, que se aprovechó de un rebote y puso el 1-0 con un remate inapelable.

El festejo de Boca tras la final de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, en Estadio Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla Aníbal Greco - La nación

La final tuvo muchos nombres propios: el despliegue de Leandro Lozano, la prestancia de Facundo Herrera -que juega como un veterano-, el esfuerzo de Milton Delgado -que hasta tuvo tiempo de dar una gran asistencia a Merentiel-, la jerarquía de Leandro Paredes, el desequilibrio de Villa. Y siguen las firmas. Fue un partido sin fisuras que bien podría haber terminado en una goleada histórica. Detrás de todo, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena. El hacedor.