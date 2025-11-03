Un final escandaloso en la definición del ascenso de Chile que terminó con un jugador detenido

Un descontrol absoluto y un desenlace escandaloso. En la definición de la Liga de ascenso de Chile se vivió un momento de violencia total. Universidad de Concepción se consagró campeón de la Primera B tras ganar por 3 a 0 como visitante y concretó su retorno a la máxima categoría; sin embargo, cerca del final del partido se desató una batalla campal en la que un futbolista de Deportes Copiapó terminó detenido tras agredir al médico de Concepción.

Si bien el encuentro era de alta tensión, tras el gol de penal de Ignacio Herrera, que sellaba el 3-0, se desató la furia. Según explican los medios locales lo que provocó la reacción descontrolada de algunos jugadores Copiapó fue el festejo del técnico Cristian Muñoz, que generó la furia del público local y posteriormente del plantel. La celebración fue interpretada como una provocación y eso generó una pelea entre ambos planteles, todo mientras el público lanzaba proyectiles en la zona cercana a los bancos de los suplentes. Incluso, un hincha local saltó a la cancha y se metió en la pelea y en una de las fotos se advierte que tiene un elemento punzante.

🇨🇱 Jairo Coronel, jugador de Copiapó, fue DETENIDO tras agredir a Ernesto Llorca, histórico ayudante de U. de Concepción.



Se quería pelear con todos el loco pic.twitter.com/If3KjIir81 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) November 3, 2025

Jairo Coronel, jugador de Copiapó, terminó siendo detenido, acusado de golpear a Ernesto Llorca, integrante del staff médico de Universidad de Concepción. En algunas imágenes difundidas por el periódico La Tercera, se ve a Llorca con heridas y marcas por la agresión.

Coronel, de 29 años, es un mediocampista nacido en Montevideo y llegó a Copiapó a principios de 2025, procedente del club Miramar, de Uruguay.

Si bien todavía se desconocen las medidas que tomará la Federación local, se cree que podría haber seria sanciones para el futbolista detenido como así también para el club, por entender inadecuado el comportamiento de los hinchas y por las deficiencias en los controles de seguridad.

En las últimas horas circuló que podrían negarle a Copiapó participar de la liguilla de ascenso, por lo tanto, se quedaría sin la chance de lugar por acceder a la máxima categoría del fútbol chileno. Además, podría recibir una sanción económica y sufrir la suspensión de su estadio por varias jornadas.

Pese al golpe, el Cuba está bien! Hubo mucha preocupación, fue el último en subir al avión en Copiapó. Ya con el pasar de los minutos, los propios jugadores decían que era el “verdadero Rocky” del equipo🥊



Impresentable todo https://t.co/NloB0Sxqzr pic.twitter.com/gcOrn1KSWp — Nicolás Medina Parada (@nicomedinapa) November 2, 2025

La situación de Coronel no es para nada sencilla, ya que la Fiscalía de Atacama informó que el futbolista fue formalizado como autor del delito de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios. Además, quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

“Se fijó una fecha para una audiencia de salida alternativa, ocasión en que el jugador deberá presentarse estando ya notificado por el Tribunal. Tras la audiencia de este domingo, el jugador recuperó su libertad”, explicó el fiscal adjunto Luis Miranda.