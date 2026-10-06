Un futbolista agarró del cuello a un hincha adolescente durante un partido en Inglaterra y recibió una dura sanción

El futbolista del Cardiff City Krystian Bielik recibió este martes una dura sanción luego de que agarró del cuello a un hincha adolescente durante un partido contra el Portsmouth por la Championship, la segunda división de Inglaterra. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) señaló en su resolución que el jugador se comportó “de manera inapropiada” durante el encuentro.

Bielik admitió el cargo del que se lo acusó y una comisión reguladora independiente impuso dos sanciones: una suspensión de dos fechas y una multa económica de 10.000 libras esterlinas, es decir, aproximadamente 13.000 dólares.

El incidente ocurrió un mes atrás, el pasado 5 de septiembre, en el partido que se disputó en Fratton Park, estadio del Portsmouth. En el minuto 71 del partido, la pelota salió del campo de juego y cayó en la tribuna local, en las manos de un joven hincha.

Bielik en el Cardiff City Instagram

Bielik se acercó para pedirla devuelta y continuar el juego pero, cuando llegó a la tribuna, el hincha tiró el balón dentro de la cancha, ignorándolo. Fue entonces que el jugador de 28 años lo tomó del cuello con su mano derecha. El adolescente se paró rápidamente, le sacó la mano del cuello y lo empujó. Los aficionados alrededor se levantaron, impactados por la reacción del futbolista y empezaron a insultarlo.

Luego, otro hincha le tiró una pelota a la cabeza de otro jugador del Cardiff, Perry Ng. Los dos hinchas fueron expulsados del estadio.

El entrenador del Cardiff, Brian Barry-Murphy, sostuvo que Bielik había recibido una cachetada, algo que no se registró en los videos que se viralizaron en redes sociales.

Un futbolista ahorcó a un adolescente durante un partido en Inglaterra y recibió una dura sanción

En tanto, el entrenador del Portsmouth, John Mousinho, pidió disculpas a los jugadores del Cardiff tras el partido. Tras ver las imágenes, dijo estar “absolutamente furioso” por la situación.

El equipo local también publicó un comunicado: “El Portsmouth Football Club es consciente de la preocupación de los hinchas por el incidente en el que se vieron involucrados un joven seguidor y un jugador del equipo contrario en el partido de ayer en Fratton Park. Dado que se trata de un asunto de protección infantil y que actualmente está siendo investigado tanto por el club como por la policía, sería inapropiado que hiciéramos más comentarios sobre las circunstancias en este momento”.

Bielik sufrió dos fechas de suspensión y una multa de 13.000 libras esterlinas Instagram

La investigación de la policía de Hampshire sobre el incidente concluyó que no era necesario tomar ninguna otra medida al respecto, aunque como parte de la resolución, Bielik ofreció disculpas, reveló la BBC.

Desde el Cardiff destacaron la actuación de los árbitros durante el encuentro. “Estamos satisfechos con la forma en que los árbitros manejaron la situación durante el partido, ya que la presenciaron en todo momento. La protección de los jugadores siempre será de suma importancia para nosotros”, señalaron.