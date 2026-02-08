Un futbolista que enfrentaba a Flamengo en el Campeonato Estadual Carioca se desplomó y causó preocupación

El volante brasileño Alexandre Souza, de Sampaio Corrêa, sufrió una convulsión en el estadio Maracaná y abandonó el estadio en ambulancia. El incidente ocurrió a los 8 minutos del primer tiempo del partido contra Flamengo, este sábado, por la sexta jornada de la Taça Guanabara del Campeonato Carioca.

Alexandre corría solo por la mitad del campo cuando sufrió una convulsión. La escena conmocionó a sus compañeros, rivales y al público del mítico escenario. El jugador fue asistido inmediatamente, mientras sus colegas rezaban y velaban por su recuperación. Finalmente, abandonó el estadio en ambulancia y fue trasladado a Quinta D’or, un hospital ubicado cerca del estadio en la zona norte de Río de Janeiro.

El momento en que Alexandre se desploma y sufre una convulsión

Según el parte de prensa de Sampaio Corrêa, el futbolista estaba consciente al salir del estadio Maracaná, pero sufrió otra convulsión en el hospital. A las 0.30 del domingo, el club informó que el jugador se sometió a pruebas que descartaron una lesión cardíaca o neurológica. Permanecerá en observación en el hospital durante al menos 24 horas a la espera de los resultados de una resonancia magnética y análisis de sangre.

Después de la preocupación, el alivio. En sus redes sociales, el jugador escribió: “Solo para informarles que lo peor ya pasó y agradecerles sus mensajes y oraciones. Son tantos mensajes que probablemente no pueda responderlos todos, pero estoy agradecido. Seguro que volveré. Gracias a todos por los mensajes. La afición del Flamengo está enviando muchos mensajes. Muchas gracias”.

Alexandre tiene un historial de superación profesional. El jugador casi queda tetrapléjico tras sufrir un accidente de motocicleta en enero de 2024. Logró recuperarse, volvió a jugar un año después y contó su historia a medios brasileños.

En la cancha, Flamengo derrotó a Sampaio Corrêa por 7-1 y se aseguró un lugar en los cuartos de final del Campeonato Carioca, terminando cuarto en el Grupo B. Su rival será el Botafogo. Sampaio Corrêa terminó último en la fase de grupos y jugará el cuadrangular de descenso.

Alexandre había atravesado otro duro momento durante su carrera futbolística

Una historia de resiliencia

Alexandre escapó de la muerte en el mejor año de su carrera. A principios de 2024, el centrocampista del Sampaio Corrêa-RJ sufrió un accidente al regresar a Saquarema, en la Región de los Lagos de Río de Janeiro, tras un partido contra el Botafogo. Un auto chocó contra la motocicleta que lo llevaba a casa y casi quedó tetrapléjico. Estuvo un período con un cuello ortopédico cervical y regresó a las canchas 12 meses después, en otro partido contra el Botafogo.

Aquellos meses giraron en torno a la recuperación, la fisioterapia y la fe. En su momento, el jugador, que describió como un milagro el hecho de estar vivo tras el grave accidente, no pudo contener la emoción al volver a pisar el campo para un partido de fútbol. Fue titular en esa victoria de Sampaio Corrêa por 2-1 sobre el Botafogo.

“Realmente parece que Dios me reservó este día para que nunca lo olvide. Mi último partido fue contra el Botafogo, y con el accidente, todo cambió en mi vida. Dudas, incertidumbres, desafíos inmensos. Después de tanta dedicación y paciencia, vuelvo a jugar contra el Botafogo. Incluso con un equipo alternativo, son los actuales campeones de la Libertadores y el Brasileirão. Fue una semana especial porque ya tenía muchas ganas de jugar. Cuando supe que sería titular, sentí una alegría inmensa. Estoy muy emocionado y cada vez estoy más seguro de que la perseverancia en la vida tiene recompensa”, comentó Alexandre luego de superar aquel otro duro momento.