mauricio isla

Mauricio Isla es el gran apuntado por el Consejo de Fútbol de Boca, que encabeza Juan Román Riquelme, para jerarquizar todavía más al equipo campeón de Miguel Ángel Russo. El grupo de ex jugadores (acompañan Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado) sigue esperando que responda a la propuesta hecha hace semanas y hay un panorama muy optimista en la institución con su posible llegada.

No obstante, el chileno, al menos en lo público, no quiere prometer ni asegurar nada: prefiere la cautela. Así lo hizo este jueves. "Hay que esperar. Las únicas conversaciones que he tenido fueron con Román, quiere que vaya. Fui claro con él: no tiene nada que ver con el dinero, es la seguridad que yo quiero darles a mi mujer y mi hija", expresó en la programa de radio chileno Deportes 921.

En tiempos de pandemia, las dudas crecen. En lo social, lo económico y hasta en lo competitivo: "Aún no sé cuándo se juega la Copa Libertadores y las fronteras están cerradas. Agradezco los mensajes que recibo de los argentinos, sé lo que es Boca. Pero hay que arreglar algunas cosas", puso el freno, algo que mantuvo en cada una de sus frases: "Si voy a Boca lo voy a vivir con una emoción tremenda por cómo es su hinchada e historia, pero por el tema de la pandemia hay que hablarlo con claridad".

Igualmente, no dejó de ser elogioso con la entidad xeneize y de mostrar su entusiasmo de vestir la camiseta azul y oro: "Claro que uno quiere jugar en el mejor equipo de Sudamérica. Boca está a la altura del Real Madrid, Barcelona y Juventus", sentenció. Y agregó: "También lo tengo que pensar porque nunca he jugado en Sudamérica. Llevo trece años en Europa y uno tiene que estar preparado para trabajar. Si voy, tiene que ser al cien por ciento. No voy a estar cinco meses allá y luego volver".

En el Consejo están expectantes y confían que el bicampeón de América con su selección terminará llegando. De hecho, Isla habría contactado con conocidos en la Argentina para tener conocimiento acerca de dónde puede alojarse su familia. Además, Betis, de España, sería otro de los interesados en contar con él, pero no parece proponer algo tan serio como el ofrecimiento de Riquelme: "No he hablado con Manuel Pellegrini (compatriota y nuevo técnico del conjunto sevillano). Ellos están más atentos a que sus jugadores no se contagien".

Mauricio Isla es el deseo que tiene Boca. Aunque parece ser una decisión personal que necesita mucha reflexión. Sin embargo, estas palabras son tomadas como una buena señal para el posible desembarco de un futbolista de elite.