Un hincha de Gimnasia se cayó de la tribuna y está internado con múltiples fracturas

El clásico entre Gimnasia y Estudiantes comenzó con un incidente que pudo terminar en una tragedia. A falta de una hora para el arranque de la segunda semifinal del torneo Clausura, un hincha del Lobo perdió el equilibrio y cayó desde lo alto de la tribuna Centenario: sufrió serias heridas. Rápidamente alertado por un grupo de hinchas que estaba en ese sector, personal de salud lo trasladó hasta el Hospital San Martín, en donde se quedó internado, para realizarle una serie de estudios.

Por motivos que todavía se desconocen, el sujeto cayó al vacío desde la cabecera que da a la Avenida Centenario, lo que provocó un revuelo mayúsculo entre los hinchas triperos, que comenzaban poco a poco a cubrir el viejo estadio Juan Carmelo Zerillo.

#LaPlata #Clásico Un hincha de Gimnasia cayó de lo alto de la tribuna, Según las primeras informaciones, solo sufrió heridas leves. pic.twitter.com/3S33hbXRpt — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 8, 2025

Con el transcurrir de las horas, los equipos médicos avanzaron en los primeros estudios y confirmaron que el hincha presenta fracturas en miembros superiores y un traumatismo encéfalo craneano grave, consecuencia directa de la caída, según refleja el sitio 0221.com.ar. Las autoridades sanitarias indicaron que aún permanece con una estricta atención médica y que se aguardan mayores precisiones sobre su evolución.

La identidad del hincha fue identificada: se trata de Federico Díaz Cano, de 35 años; las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo la caída desde la tribuna Centenario del histórico escenario del Lobo.

El dolor de Gimnasia, luego de la caída Nacho Amiconi

Al mismo tiempo, momentos de tensión y caos se vivieron en las afueras del estadio, cuando efectivos de la Policía Bonaerense dispararon balas de goma para dispersar a hinchas del Lobo durante la desconcentración, mientras se cerraba el portón de la platea Néstor Basile.

El episodio ocurrió luego de la impactante victoria de Estudiantes por 1 a 0 ante Gimnasia, resultado que le permitió al León quedarse con un histórico clásico y clasificarse a la final del torneo Clausura 2025. El gol fue convertido por Tiago Palacios, en un encuentro de máxima tensión dentro y fuera de la cancha.

Cómo si fuera poco la policía tirando balas de goma sobre la parcialidad de #GELP pic.twitter.com/xihAch8l1Y — Triperosinfiltro (@Lobosinfiltro) December 8, 2025

Antes del clásico, Gimnasia le realizó un homenaje al tenista platense e hincha del Lobo, Tomás Etcheverry. El tenista, que se encuentra N° 59 del mundo, recibió una camiseta en el campo de juego del estadio Juan Carmelo Zerillo mientras miles de triperos lo ovacionaban.

Tomás Etcheverry posó junto a las mascotas del club y el flamante presidente Carlos Anacleto, quien le entregó una camiseta encuadrada con el número “22”.