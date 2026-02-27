Video: un hincha tacleó a Messi y lo tiró al piso en un amistoso

Lionel Messi terminó sobre el césped del estadio Juan Ramón Loubriel luego de que un grupo de hinchas ingresara al campo a los 43 minutos del segundo tiempo. La búsqueda desmedida de un acercamiento al capitán de la selección argentina por parte de la multitud provocó el desborde de los controles y un choque físico que derribó al futbolista ante la mirada de 20.000 espectadores.

El incidente que protagonizó Lionel Messi en Puerto Rico

El reloj marcaba el tramo final del encuentro frente a Independiente del Valle, pero la calma se rompió cuando los simpatizantes saltaron al campo de juego con el objetivo de conseguir una foto junto al futbolista. Messi mantuvo una actitud cordial y accedió a fotografiarse con el primer fanático.

Caída de Lionel Messi derribado por hinchas en un amistoso de Inter Miami

La situación escaló con rapidez, cuando otro seguidor corrió hacia el argentino para abrazarlo, pero un tercer fanático se sumó a la escena con velocidad y provocó el derribo tanto del futbolista como del otro hincha en una misma acción. El choque dejó al número 10 en el piso, aunque afortunadamente sin consecuencias para su físico. El árbitro detuvo las acciones ante el ingreso incontenible de personas al campo de juego.

La victoria y los goles del encuentro

El resultado deportivo favoreció al conjunto estadounidense. Un penal ejecutado por Messi sentenció el 2-1 definitivo sobre el equipo ecuatoriano. El rosarino ingresó al campo en el inicio del segundo tiempo en reemplazo de Santi Morales. Su intervención decisiva llegó a los 25 minutos de la etapa complementaria.

El festejo de Santiago Morales Inter Miami

Inter Miami golpeó primero a los 16 minutos de la etapa inicial, con un gol del argentino Santi Morales, con una asistencia de Luis Suárez. El delantero uruguayo colocó un pase a espaldas de la defensa rival, Morales eludió al arquero y definió para el 1-0.

La respuesta de Independiente del Valle resultó inmediata y Matías Perelló encabezó un contragolpe antes de cumplirse un minuto del gol rival. El jugador asistió a Patrik Mercado, quién quedó mano a mano con el arquero Rocco Ríos Novo y definió cruzado para establecer el empate transitorio a los 17 minutos.

La confusión con las camisetas y la demora

El espectáculo sufrió contratiempos organizativos severos y el inicio del partido se retrasó una hora, debido a la similitud de los uniformes, ya que ambos planteles saltaron al campo con camisetas oscuras. Ninguno de los equipos contaba con una indumentaria alternativa disponible en el estadio.

El enfrentamiento entre los jugadores de Independiente del Valle y los del Inter de Miami durante el amistoso Leopoldo Smith - Getty Images South America

Esta falta de previsión generó dificultades visuales. Jugadores y espectadores tuvieron problemas para distinguir a los protagonistas durante el desarrollo del juego. Este cotejo amistoso figuraba en el calendario originalmente para el 13 de febrero, pero una dolencia muscular de Messi obligó a su reprogramación para la fecha actual.

La alineación y el futuro inmediato

Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami, dispuso una formación alternativa y conservó solamente a dos titulares respecto al equipo que cayó 3-0 ante Los Ángeles FC en la jornada inaugural de la MLS. Los únicos que repitieron fueron Yannick Bright e Ian Fray.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul antes de enfrentarse a Independiente del Valle Leopoldo Smith - Getty Images South America

Luis Suárez portó la cinta de capitán en el arranque, mostró gran actividad en los minutos iniciales y protagonizó un breve altercado con Jordy Alcívar. Otro nombre destacado fue Rodrigo De Paul, quién recibió una ovación al comenzar el calentamiento junto a Messi y también sumó minutos en la segunda mitad.

El arquero Rocco Ríos Novo tuvo intervenciones claves para sostener la igualdad antes del penal decisivo. Sobre el final, el paraguayo Carlos Cocoliso González desperdició una oportunidad clara para empatar y Maxi Falcón despejó el balón sobre la línea para asegurar la victoria. El equipo de Florida cerró así su gira de preparación y ya enfoca su atención en el clásico del próximo domingo frente a Orlando City.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.