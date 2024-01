Un imán llamado Messi. El Inter Miami factura hasta los entrenamientos, pero un riesgo amenaza a su plantel

La gira de 37.000 kilómetros es el preludio de una temporada que puede incluir 66 partidos para el cuadro estadounidense

David Beckham y Jorge Mas, los dueños de Inter Miami, precisan monetizar el plantel más oneroso de la historia de la Major League Soccer (MLS). El negocio explica la gira maratónica de pretemporada, que hará volar 37.000 kilómetros al equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino y, sobre todo, lo hará facturar como nunca. La aspiración de la franquicia de Florida es recaudar 200 millones de dólares este año, cifra que convertiría al Inter estadounidense en el club más exitoso del continente americano.

Sin embargo, la columna vertebral del plantel tiene 35,5 años de edad en promedio: la conforman los españoles Jordi Alba, de 34, y Sergio Busquets, de 35; el recién llegado delantero uruguayo Luis Suárez, de 37, y el argentino y capitán Lionel Messi, de 36. El trajín del tour preparatorio puede costarle caro al equipo rosa, que perdió a La Pulga en el último tramo de la temporada pasada y en su ausencia no logró clasificarse para los playoffs. Martino tiene trabajo: dosificar fuerzas entre las obligaciones del marketing y la cuádruple competencia oficial.

Lionel Messi, estrella de Inter Miami, que afrontará 7 partidos de pretemporada en 29 días en una gira de 37.000 kilómetros. X @InterMiamiCF

Medios estadounidenses hablan de “gira globetrottesca” (a la manera de Harlem Globe Trotters, equipo de basquetbolistas que recorre el mundo haciendo malabares con la pelota) y de un cronograma de partidos que se asemejan a “Julio Verne con esteroides”. Recordatorio: Verne escribió libros de aventuras como La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la Tierra. Hacia allí va Inter, cuyo objetivo es colarse entre las potencias europeas, como Real Madrid, Bayern, Barcelona, Manchester City, Manchester United, PSG. Lo dijo su gerente general, Xavier Asensi, en una entrevista con Sport Business Journal: “No éramos una marca global reconocida, en el sentido en el que empresas de Corea, China o Europa pudieran estar interesadas en nosotros y nuestra plataforma para comunicar su mensaje. Ahora lo somos”, aseguró el ejecutivo español. Mucho, o casi todo, tiene que ver la llegada de Messi al equipo.

Tanto, que los tickets para ver a Inter Miami en el DRV PNK Stadium aumentaron de precio al doble. Una suerte de “inflación Messi”. “Los nuevos valores para toda la temporada van desde los US$ 884 para el asiento más barato hasta los US$ 2.270 para el más caro, por fuera de los paquetes premium. En este segmento los valores varían entre los US$ 4.420 y los US$ 45.900. Aún así, comprar el abono para toda la campaña sigue siendo más barato que adquirir las entradas partido a partido”, informa Sport Business. Más del 90% del total de los abonados renovó para esta temporada. Y ya no hay lugares disponibles, pese al incremento en los precios.

Furor comercial por Messi en las calles de San Salvador, donde el rosarino protagonizó el primer partido de pretemporada. MARVIN RECINOS - AFP

En este sentido –y no en otro– se debe leer el tour mundial de Messi, Suárez y compañía. Martino, el entrenador que ya tuvo a La Pulga, Alba y Busquets en el Camp Nou, asegura que no lo preocupa la conjunción entre los torneos oficiales –los que sellarán su suerte al frente del equipo– y las giras promocionales. “Entendemos el costado deportivo y el negocio. Lo bueno es que intentamos conjugar ambas cosas sin excedernos en una o en otra”, dijo “Tata” en el Media Day de la MLS.

“Si tenemos más partidos, lo que tendremos que hacer es balancear los minutos que tengan los jugadores que participen en ellos”, sostuvo el entrenador, que confirmó que algunas de las estrellas de su equipo están “obligadas por contrato” a jugar algunos de los amistosos de pretemporada. E insistió: “Los viajes a Arabia Saudita, Hong Kong y Japón están bien organizados porque se trabaja en ellos desde el final del año pasado. No nos preocupa la cantidad de partidos”. El encuentro en Hong Kong frente a una selección local fue negociado por David Beckham, asiduo visitante de ese lugar.

Ese partido, previsto para el 4 de febrero, después de que la gira toque Arabia Saudita, donde Inter Miami jugara en Riad frente a Al-Hilal y Al-Nassr, el conjunto de Cristiano Ronaldo, sirve para ilustrar la máquina de facturar que es la franquicia estadounidense. El público de Hong Kong deberá pagar aun para ver practicar al plantel: las entradas para el entrenamiento abierto del 3 de febrero cuestan entre 74 y 100 dólares. Asistir al amistoso es más caro, por supuesto: la localidad más accesible valía US$ 112,5; la más onerosa, 624 dólares. El tiempo verbal en pasado no es un error: los tickets se agotaron en una hora. Eso, pese a que los organizadores no garantizaron que Messi actúe siquiera un minuto. Intervino entonces el gobierno local: fuentes oficiales difundieron que el contrato con el organizador establece que La Pulga entrará a la cancha “a no ser que esté enfermo o lesionado”.

“Para nosotros, lo importante es ver el balance entre la parte deportiva y el crecimiento de este club, y la facturación y los beneficios en términos comerciales”, contó por su parte Busquets. “Entendemos esto muy bien. Pero también es cierto que competiremos con grandes equipos, por lo que los partidos nos prepararán para estar en un nivel muy alto para la temporada. Y cuando se trata de cambios de horario y viajes largos, también tenemos que estar preparados para eso. Lo más importante es estar listos físicamente para la temporada”, argumentó el mediocampista español.

El capitán en acción en el estadio Cotton Bowl en medio del frío de Dallas, durante el segundo amistoso de Inter Miami en enero. SAM HODDE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La agenda, no obstante, luce demasiado exigente para un equipo de varios treintañeros. Por un lado, la MLS tendrá 34 fechas y para Inter empezará el 21 de febrero en el DRV PNK Stadium, ante Real Salt Lake. Por otro, incluye Concachampions, US Open Cup y Leagues Cup, el torneo organizado en forma conjunta con la LIGA MX que en 2023 festejó el conjunto rosa. Una nota de Yahoo Sports hizo el cálculo: si Inter Miami peleare todo hasta el final habrá protagonizado ¡66 partidos! entre el pasado 19 de enero (primer amistoso, ante El Salvador) y el final de la temporada, previsto para el 7 de diciembre. Además, habrá recorrido más de 110.000 kilómetros en el aire.

Por ahora, el desgaste de los futbolistas no inquieta a los ejecutivos, que sonríen con nuevos acuerdos comerciales y la instalación mundial de la marca “Inter Miami”. Por eso difundieron el hashtag #GoingGlobal (”#VolviéndonosGlobales”) en redes sociales para promocionar la gira. Y el amistoso en Riad contra el equipo de CR7 lleva por título “The Last Dance” (”El último baile”), en razón del posible último enfrentamiento entre el portugués y el rosarino. El cruce garantiza una facturación inicial de US$ 10 millones, en proporción al estadio Kingdom Arena, que tiene capacidad para 26.000 personas.

El itinerario de la gira de Inter Miami

La lesión de Cristiano en una pantorrilla, sin embargo, puede abortar el encuentro entre los mejores futbolistas de la última década y media. Por lo pronto, Al-Nassr canceló sus dos amitosos en China y el luso pidió disculpas. El amistoso con Inter Miami se mantiene. Por ahora.

La presencia de Inter Miami en Asia podrá propiciar que jóvenes de ese continente imiten a Tyler Hall. ¿Quién es? Un defensor central de 17 años que acaba de ser promovido por Martino al plantel principal. Nacido en Miramar, Florida, creció mirando en YouTube las jugadas de La Pulga, con quien ahora comparte vestuarios y de quien aprende. Para relacionarse mejor con sus compañeros hispanohablantes, el jovencito apela a su teléfono celular: practica español con una popular aplicación, DuoLingo.

