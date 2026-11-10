Un jugador de la MLS sufrió un brutal golpe de parte de un rival: le causó múltiples fracturas y el colapso de un pulmón

Un jugador de la MLS sufrió un brutal golpe que le causó múltiples fracturas de costillas y el colapso de un pulmón. Se trata de Jacob Shaffelburg, el canadiense de Los Ángeles FC, que colisionó contra Jackson Ragen de Seattle. El rival solo recibió una tarjeta amarilla.

El hecho tuvo lugar el pasado sábado durante el último partido de la temporada regular entre los dos equipos de la MLS en el estadio Lumen Field de Seattle, en Estados Unidos, donde LA FC perdió 2-1. Fue justo antes de los playoffs que se disputarán del 19 de noviembre al 18 de diciembre, y donde ahora la participación de Shaffelburg se encuentra en duda.

Jacob Shaffelburg (a la derecha) en Los Ángeles FC Instagram

El extremo de 26 años ingresó en el minuto 72 al sustituir al delantero Armindo Sieb. Tres minutos después, Shaffelburg corrió la pelota por la banda derecha, donde colisionó primero contra el defensor Nouhou Tolo. Sin embargo, se levantó rápidamente y continuó con su recorrido para recuperar la pelota.

Fue entonces que Ragen empujó a Shaffelburg a toda velocidad y le dio un codazo en la parte superior del torso. También lo golpeó con su hombro derecho.

El canadiense cayó al piso inmediatamente y se tomó con desesperación el costado derecho de su pecho, en el sector de las costillas más bajas. Se retorció de dolor durante varios minutos hasta que finalmente ingresó el personal médico a la cancha.

Jacob Shaffelburg, canadiense de 26 años, juega de extremo derecho en la MLS Instagram

Shaffelburg tuvo que ser desplazado a un hospital local para su evaluación, donde se confirmó que sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, más conocido como colapso pulmonar.

Un jugador de la MLS sufrió un brutal golpe de parte de un rival

El equipo de Los Ángeles es la sexta cabeza de serie en la Conferencia Oeste y se enfrentará al St. Louis City, tercera cabeza de serie, en la primera ronda, que se juega al mejor de tres partidos. Shaffelburg fue titular en 13 de los 18 partidos totales que disputó en LAFC, y suma cinco asistencias en 1200 minutos.

La trayectoria

El canadiense llegó al fútbol norteamericano en 2023, donde se consolidó como una pieza importante en el Nashville SC. Fue elegido como Novato del Año del club en la temporada donde participó en 28 partidos, marcó tres goles y contribuyó al camino del equipo hasta la final de la Leagues Cup.

En 2024 alcanzó sus mejores registros personales, con 16 titularidades y 1.416 minutos en la liga, además de hacer dos goles y concretar cuatro asistencias. También se destacó en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde anotó tres tantos, incluidos dos frente a Inter Miami.

El futbolista canadiense sufrió múltiples fracturas Instagram

En la temporada 2025 volvió a ser una alternativa habitual para Nashville, con cuatro goles y dos asistencias en 23 partidos de la fase regular, además de participar en los playoffs y ser titular en la final de la US Open Cup. Antes de su llegada a Nashville había desarrollado buena parte de su carrera en Toronto FC, donde jugó entre 2019 y 2022 y firmó su mejor campaña en 2021, con tres goles y tres asistencias.

A nivel internacional, representa a Canadá desde las divisiones juveniles y suma 31 partidos y seis goles con la selección mayor, con la que participó del histórico cuarto puesto en la Copa América 2024 y de la clasificación al Mundial de Qatar 2022.