Un nieto de la recordada tragedia de los Andes jugará contra Boca por la Copa Argentina

Con 23 años, Franco Nicola se perfila como uno de los jugadores a seguir en el partido de Atlético Tucumán ante Boca este miércoles, desde las 21.10, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, la historia del joven uruguayo va más allá del fútbol: es hijo de una familia de rugbiers y nieto de dos víctimas del accidente de los Andes.

El talentoso mediocampista ofensivo, que desde hace casi un año viste la camiseta número 10 del Decano, carga con una herencia tan dolorosa como inspiradora: sus abuelos paternos, Francisco Nicola, entonces médico del equipo de rugby Old Christians, y Ester Horta Pérez, que lo acompañaba en el viaje, murieron en el accidente del avión ocurrido en 1972 en la Cordillera de los Andes. Una tragedia inmortalizada en libros y en el cine, históricamente con la película de 1993, ¡Viven!, de Frank Marshall.

Mañana miércoles tendrá su primer duelo frente a Boca desde su llegada a la Argentina

“En conjunto, mi viejo y mi vieja siempre trataban de informarnos sobre nuestros abuelos que fallecieron en el accidente. Siempre nos decían que leamos el libro, que es algo cercano a la familia. Obviamente que es el doble de difícil para mi viejo y sus hermanos, que quedaron huérfanos”, expresó Nicola en una entrevista concedida a El País de Uruguay el año pasado.

Sobre la película más reciente de Netflix, La sociedad de la nieve, comentó que marcó para siempre a su familia: “Fuimos al estreno, donde también estuvieron algunos actores y el director de la película, y ahí se me cayó una lágrima. Miré a mi viejo y estaba con los ojos llorosos...”.

ASÍ FUE EL GOL DE DECANO: Franco Nicola culminó un gran contraataque de Atlético Tucumán para poner el 1-0 ante San Martín (SJ) en el Monumental José Fierro por la primera fecha del #TorneoClausura. pic.twitter.com/ztc0iyT0M6 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2025

Formado en Montevideo City Torque, Nicola tuvo su debut profesional en 2022 y rápidamente captó la atención por su técnica depurada, visión de juego y personalidad dentro del campo. Ya en 2024, saltó a Liverpool de Uruguay y a los pocos meses se fue cedido a Atlético Tucumán, con el que tiene contrato hasta fines de 2026.

Todo en la vida de Nicola parece responder a un destino trazado por el deporte y los vínculos personales. Su padre, rugbier como su abuelo —exintegrante de Los Teros, huérfano desde los cuatro años tras la tragedia de los Andes—, fue dirigido en su juventud por quien hoy representa a su hijo: Daniel Herrera Vidiella, el entrenador que condujo al seleccionado uruguayo a su primera clasificación a una Copa Mundial de Rugby.

La vocación atlética de la familia no se detiene allí. Su padrino es Marcelo Filippini, extenista uruguayo que conquistó cinco títulos ATP y alcanzó el puesto 30 del ranking mundial. A pesar de esa referencia directa en otro deporte, Nicola eligió el fútbol. Hasta el momento, una decisión que no parece equivocada.

A pesar de los distintos vinculos con el rugby y el tenis, el jugador ya tenía en claro que quería ser futbolista desde sus inicios en el City Group

El fútbol es su presente y su gran pasión, pero Nicola no descuida su formación. “Hice la licenciatura B y C para recibirme como entrenador de fútbol en la ACJ, pero no la terminé. Después, empecé la Tecnicatura en Consignatario de Ganado. No quiero, pero tengo que estudiar”, admitió. Y en el futuro cercano, todavía con potencial para seguir creciendo, tiene un sueño: jugar en Europa. Específicamente, en “un cuadro de la Premier League“, cerca de sus dos hermanas mayores, que viven en España.

Este miércoles, Franco Nicola afrontará uno de los desafíos más importantes desde su llegada al fútbol argentino: se medirá con Boca en un cruce directo por la Copa Argentina. Más allá del resultado, la historia del joven uruguayo ya lo distingue entre sus pares: no solo por lo que muestra con la pelota en los pies, sino también por su notable historia familiar.