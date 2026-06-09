Un templo del fútbol americano, un águila y Messi: el particular escenario donde Argentina enfrentará a Islandia

KANSAS CITY, Estados Unidos (Enviado especial).- A simple vista, el Jordan-Hare Stadium parece un estadio más de los tantos que abundan en Estados Unidos. Una enorme estructura de cemento, tribunas que se elevan varios pisos sobre el campo de juego y estacionamientos interminables alrededor. Pero alcanza con caminar unos minutos por sus alrededores para entender que no se trata de una cancha cualquiera. Aquí no juega ningún equipo profesional. No es sede de la NFL ni de la MLS. Es el hogar de los Auburn Tigers, el equipo de fútbol americano de la Universidad de Auburn, y para buena parte del sur estadounidense representa poco menos que un templo. Este martes, desde las 22 (hora argentina), en ese escenario tan particular, la selección disputará ante Islandia su último amistoso antes del debut en el Mundial y el primer partido de soccer en la historia de este recinto.

Auburn es una ciudad relativamente pequeña, con poco más de 80.000 habitantes. Sin embargo, el estadio tiene capacidad para más de 88.000 espectadores. En otras palabras: entran más personas en las tribunas que las que viven en toda la comunidad.

Postal del entrenamiento de este lunes de la selección argentina en el estadio de la Universidad de Auburn, escenario del amistoso ante Islandia Prensa AFA

La historia del estadio se remonta a 1939. Por entonces, Auburn jugaba muchos de sus encuentros como local en otras ciudades porque su viejo escenario le había quedado chico. La solución fue construir una nueva cancha dentro del campus universitario. Aquella era muy diferente a la actual: tenía apenas unas pocas tribunas y una capacidad cercana a los 15.000 lugares. Con el paso de las décadas fue creciendo hasta transformarse en una de las mayores instalaciones deportivas universitarias del país.

Para comprender lo que representa este lugar hay que entender primero un fenómeno cultural difícil de dimensionar desde la Argentina. En buena parte del sur de Estados Unidos, el fútbol americano universitario despierta una pasión comparable -y en algunos casos superior- a la que generan los equipos profesionales. Las rivalidades atraviesan generaciones y los partidos movilizan a miles de fanáticos. Auburn forma parte de la poderosa Southeastern Conference (SEC), considerada la conferencia más importante del país, y cada presentación de los Tigers convoca multitudes. Su clásico rival es la Universidad de Alabama, con la que disputa el Iron Bowl, uno de los duelos más populares del deporte universitario.

Esa devoción se percibe mucho antes del comienzo de los partidos. Horas antes del inicio, miles de personas participan del llamado Tiger Walk, una tradición nacida en la década de 1960. Los hinchas forman un pasillo y reciben al equipo mientras camina hacia el estadio. Lo que empezó como un puñado de chicos esperando a los jugadores terminó transformándose en una ceremonia que luego fue replicada en otras universidades del país.

La tradición del Tiger Walk

Sin embargo, ninguna tradición de Auburn es tan famosa como la del águila. Ahí surge una de las particularidades más curiosas del deporte universitario estadounidense. El equipo se llama Tigers. La mascota oficial es un tigre, llamado Aubie. Pero el grito de guerra de la universidad es “War Eagle” (Águila de Guerra). Y antes de cada partido importante un águila sobrevuela el estadio ante decenas de miles de espectadores.

La costumbre comenzó en 2000. Desde entonces, distintas águilas entrenadas por el centro de rapaces de la universidad realizan un vuelo completo alrededor del estadio antes del comienzo de los partidos. Mientras el ave sobrevuela sobre las tribunas, los hinchas acompañan la escena gritando “War Eagle”, y recién después aterriza en el campo. Para el amistoso entre Argentina e Islandia, se espera que el ritual vuelva a realizarse, ya con ambos equipos sobre el campo de juego y la participación de los capitanes.

En los partidos más importantes, un águila sobrevuela el estadio en una tradición que podría repetirse este martes antes de Argentina-Islandia Auburn Tigers

Detrás de esa tradición existe además una leyenda. La versión más popular remite a un partido de 1892 ante Georgia. Según el relato, un veterano de la Guerra Civil asistió al encuentro acompañado por un águila que había rescatado años atrás. Durante el partido, el ave comenzó a girar sobre el campo mientras Auburn iniciaba una remontada que terminaría en victoria. Los hinchas interpretaron ese episodio como una señal favorable y empezaron a repetir el grito que más de un siglo después sigue identificando a la universidad.

El estadio tiene capacidad para 87.000 personas, unas 7.000 más de las que viven en toda la ciudad de Auburn Auburn Tigers

La universidad tiene una respuesta simple para esa contradicción: “Somos los Tigers que dicen ‘War Eagle’”. El tigre es la mascota; el águila, el símbolo emocional.

El encuentro de este martes será, además, el primer partido de fútbol que albergará el Jordan-Hare Stadium. Durante casi nueve décadas, el recinto estuvo asociado exclusivamente al fútbol americano universitario. Por eso, para la ciudad y para la universidad, la presencia de Lionel Messi y de la selección campeona del mundo representa un acontecimiento único. Los organizadores trabajaron durante los últimos dos meses en la puesta en marcha del evento y esperan una muy buena convocatoria.

Así luce el Jordan-Hare Stadium durante un partido de los Auburn Tigers, el equipo de fútbol americano de la universidad Auburn Tigers

En un país donde el fútbol todavía pelea por ganar espacio frente a deportes históricamente dominantes, la imagen resultará llamativa: en un estadio donde normalmente se juega al fútbol americano universitario, aparecerá Messi. Y por una noche, uno de los grandes íconos deportivos del sureste estadounidense cambiará el ovoide por la pelota número cinco.