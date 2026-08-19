Una derrota, amenazas y un contrato de 25 millones de dólares para que Memphis Depay rescate a Corinthians

La derrota en el estadio Neo Quimica Arena con Cruzeiro avivó las llamas en Corinthians. El tropiezo alimentó el descontento de los torcedores, aunque el desborde fue mucho más lejos de una simple protesta por una campaña irregular en el campeonato Brasileirao, donde el Timao ocupa el noveno lugar, a 16 puntos del líder Palmeiras.

La bandera del reclamo tenía nombre y apellido: Memphis Depay, el futbolista neerlandés por el que el club se negó a renovar el contrato, por considerar que el nuevo vínculo ponía en riesgo la salud financiera del club paulista. Las amenazas, que incluyeron intimidaciones con imágenes de un arma de fuego y la filtración de datos personales del presidente Osmar Stábile e integrantes de su familia, provocó el inesperado vuelco: una revisión de los números y un acuerdo para que la estrella regrese al plantel. Entre la deuda y la nueva firma, la cifra que percibirá el futbolista durante los dos próximos años ascenderá a 25 millones de dólares, una cifra que podría acrecentarse si se cumplen objetivos.

Memphis Depay. el N°10 que está de regreso en Corinthians: el neerlandés reaparecería el jueves frente a Rosario Central PABLO PORCIUNCULA - AFP

Una semana atrás, con un comunicado, Corinthians finalizaba las negociaciones con Depay, que jugó el Mundial 2026 y es el máximo goleador de la historia de la selección de Países Bajos, con 55 festejos. El Timao se alistaba para viajar a Rosario para jugar el partido de ida de los 8avos de final de la Copa Libertadores y el entrenador Fernando Diniz se anotició de la novedad. Aunque el jugador no se entrenaba con el plantel, el director técnico abrazaba la esperanza de que se llegara a un consenso y disponer del crack para medirse con Rosario Central. “La decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración de la salud financiera de nuestra institución, que demanda un riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponible”, afirmaba la nota, que daba por terminada las charlas con el futbolista de 32 años, al que inmediatamente le aparecieron ofertas de Vasco da Gama y Cruzeiro.

Una deuda de US$ 8.000.000 y el fracaso de la negociación, cuando en los últimos días de julio las partes habían logrado un acuerdo provisorio para extender la relación, apuró que Depay expresara su desencanto en las redes sociales. “Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo para extender mi contrato por dos años. Esta renovación fue pactada explícitamente tanto por el presidente como por los departamentos deportivo, legal y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron romper este compromiso. Yo no quería que esto suceda y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para defender mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero tenga por seguro que no dejará este comportamiento inaceptable sin sanción”, expuso el delantero, que llegó a Corinthians en septiembre de 2024 y desde entonces jugó 79 partidos, con 20 goles, y celebró tres títulos: el campeonato Paulista, la Copa do Brasil -ambos en 2025- y la Supercopa de Brasil, en 2026.

Memphis Mepay escapa de la marca de Iván Gómez en el partido entre Corinthians y Platense, por la Copa Libertadores; la estrella del Timao embolsará 25 millones de dólares con el nuevo contrato MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El empate con Rosario Central en el Gigante de Arroyito y la caída con Cruzeiro, los resultados que aumentaron el fastidio de los torcedores. Un sector de una de las facciones organizadas de la hinchada divulgó el número del teléfono celular y los números de las cuentas bancarias del presidente Stábile, de su esposa e hijas, y enviaron mensajes amenazantes, entre ellos la imagen de un revolver. La Confederación Brasileña de Fútbol, con una nota, repudió el escenario: “Es inadmisible que la pasión sea distorsionada para justificar la comisión de crímenes como los practicados contra el dirigente corinthiano y sus familiares”, expone la CBF, sobre el accionar de los violentos que irrumpieron en el portón de la casa de Stábile y con pancartas lo señalaron responsable y esgrimieron la frase “se terminó la paz y fuera ratas”.

Memphis Depay se desprende de la pelota ante el japonés Kaishu Sano, en un partido del Mundial 2026; el neerlandés es el máximo goleador de Países Bajos Tony Guttierez - AP

El giro insospechado de la negociación modificó por completo el pensamiento de Stábile. “Esto me llena de alegría y esperanza”, comentó, primero, el DT Diniz, apenas conoció de la reactivación de las charlas; el martes, Depay, que realizó un entrenamiento físico a la espera de las novedades, se reincorporó a las prácticas con el plantel y estará disponible para el desquite con Rosario Central, el jueves, en el estadio Neo Quimica Arena. Desde el club, el presidente afirmó: “Agradecemos al equipo de Memphis Depay y al propio jugador. Tuvimos una reunión y él consiguió reducir los números. Hicimos lo mejor para Corinthians, porque la cuestión financiera era lo más importante... No tenía sentido cerrar cualquier contrato si no podíamos pagar en el futuro”, relató Stábile.

La contramarcha de Corinthians con Depay desactivó un clima espeso y de tensión que envolvía al club paulistas. Diniz recuperó a su figura y el público, al ídolo.