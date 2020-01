Valverde voltea de una patada a Álvaro Morata, quien se dirigía solitario a definir el partido en favor del Atlético de Madrid Fuente: AFP - Crédito: Giuseppe CACACE

Faltaban cinco minutos para el final de los 30 minutos suplementarios en la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético Madrid. Todo parecía indicar que el partido se definiría por penales y así fue. Pero para llegar a esa instancia, primero sucedió algo que torció el rumbo de la historia: tras un contragolpe, Álvaro Morata, delantero de Atlético, avanzaba solo hacia el área merengue para definir el partido y allí apareció Federico Valverde que con su sacrificio le dio al equipo merengue la chance de celebrar.

El gol parecía llegar inevitable para el equipo del Cholo Simeone y por eso la determinación de Valverde resultó determinante: el mediocampista de Real Madrid no dudó un segundo en darle una patada desde atrás al delantero que iba rumbo al arco de Courtois.

Le pedí disculpas a Álvaro (por Morata), obviamente no está bueno hacer lo que hice pero era lo único que me quedaba hacer por el equipo. Intenté hacer otras cosas pero era muy rápido el jugador. Me queda esa espinita por lo que hice'

Como consecuencia de la falta, Morata cayó y Valverde fue expulsado por interrumpir una acción manifiesta de gol, aunque sin dudas fue esta falta la que contribuyó en gran medida a que Real Madrid llegase a la instancia de los penales. Además de esta trascendente jugada fue reconocida por Zidane, que saludó al uruguayo cuando dejaba el campo de juego. y como si fuera poco Valverde recibió el trofeo al mejor jugador del partido.

Fue la jugada más importante del partido la de Valverde. Le dije que no se preocupe que cualquier hecho lo mismo, que tomó la determinación correcta Diego Simeone

Valverde, el héroe inesperado de este encuentro, tiene 21 años, nació en Montevideo, pero actualmente tiene la nacionalidad española además de la uruguaya. El jugador hizo su debut en Peñarol, en España jugó en Deportivo La Coruña además de Real Madrid.