Eduardo Domínguez y Santiago Ascacibar: los estandartes del campeón Estudiantes, entre la gloria y la duda

El calendario marca el final de la temporada, pero en Estudiantes el reloj no se detiene. Porque mientras la Plaza Moreno de La Plata aún late con ecos de los festejos, el club sabe que el desafío más urgente no está en el próximo rival, sino en sostener el corazón de este ciclo: el entrenador Eduardo Domínguez y el capitán Santiago Ascacibar todavía no definieron si seguirán en el club.

Domínguez sumó su quinto título en el club (Copa Argentina 2023, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones 2024, Clausura y Trofeo de Campeones 2025) y quedó a uno del histórico y multicampeón internacional Osvaldo Zubeldía. Además, fue ovacionado en San Nicolás, como horas después en La Plata, cuando el equipo volvió de madrugada. “El Barba es del Pincha, del Pincha no se va”, cantaron los hinchas, tanto en el estadio, tras la remontada en el final por 2-1 ante Platense, que desató los festejos, como cuando subió al balcón de la Municipalidad frente a la catedral de la ciudad de las diagonales, emocionado, junto a su plantel.

Fue justamente en La Plata donde dejó un título importante de cara a su incierto futuro, con menos de un mes antes de que finalice su contrato. “Muchas gracias a Marcos (Angeleri), a todos los jugadores, a la dirigencia... esperamos ser mejores el año que viene”, dijo, con tono de ilusión de cara a los hinchas, que en ese momento explotaron, aunque también de suspenso. Antes, había tirado un “depende de Marcos, no de mí” que dejó todo abierto, pero mostrando que hay voluntad para renovar y continuar.

"OLE LE, OLA LA, EL BARBA ES DEL PINCHA Y DEL PINCHA NO SE VA"... ¡¡LA GENTE DE ESTUDIANTES SE EXPRESÓ Y EDU DOMÍNGUEZ SE EMOCIONÓ!! pic.twitter.com/j4trVcplrE — SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2025

La relación entre el DT y el club tuvo sus momentos de tensión durante el año, con algunos cuestionamientos internos, aunque en público el propio Domínguez siempre evitó profundizar. La eliminación en los octavos del Apertura dejó su continuidad en duda, sumado a una agónica eliminación por penales como local ante Flamengo en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Recién sobre el cierre del año —con las victorias en el clásico platense y las consagraciones incluidas— retomó el control del vestuario y la banca de la gente. Aun así, pidió postergar la charla de renovación hasta que terminara la temporada. Esa conversación, según lo previsto, deberá producirse a partir de este domingo.

El otro foco está sobre el capitán. Ascacibar, inagotable en la cancha —y nuevamente figura clave ante Platense— también recibió su propio cántico: “El Ruso es del Pincha, del Pincha no se va”. Abrazado con su familia tras el partido, conmovido en la premiación y en gestos con el director deportivo del club, Marcos Angeleri, el mediocampista evitó dar certezas: “La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le pedí a mi representante que no me mande nada hasta que terminemos. Ahora sí es momento de pensar en lo que viene”, declaró post partido. Al ser consultado por Boca o River, clubes a los que les interesa su llegada, aclaró: “Seguramente la de Estudiantes me queda linda, pero uno tiene que pensar en lo que viene”.

Aunque las versiones que lo vinculaban al Millonario parecen estar descartadas, el interés desde el exterior sigue firme, y el club ya sabe que si llega una oferta fuerte desde Europa o Brasil, su continuidad será difícil. Verón lo explicó con realismo y dejó en claro que no le van a cerrar las puertas: “Nosotros podemos hacer un esfuerzo, pero tiene un límite”.

Más allá de estas dos incógnitas, el equipo también tendrá otros frentes que atender. Cristian Medina, clave desde mitad de año a pesar de su mal partido ayer, podría salir si su grupo empresario lo decide. Edwuin Cetré y Tiago Palacios, dos de los mejores en los playoffs, generan interés en el mercado. Y hasta Lucas Alario, héroe de la final, pero con pocos minutos durante la temporada, tiene futuro incierto.

Sin embargo, el foco sigue en Domínguez y Ascacibar para los hinchas. Uno en el banco, otro en el corazón del mediocampo. Estudiantes, que cerró 2025 con un doblete y 19 estrellas oficiales, sabe que la conquista más importante puede estar en el mercado: retener a los pilares de un ciclo que ya hizo historia, pero que todavía puede dar más.