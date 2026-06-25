Una periodista vivió un incómodo momento con hinchas escoceses: “Perdón por estos borrachos”

Una periodista de la cadena estadounidense WPLG Local 10 vivió un incómodo momento el miércoles en las afueras del estadio LoanDepot Park en Miami cuando intentó entrevistar a un grupo de hinchas escoceses borrachos antes del partido con Brasil en el Mundial 2026.

Entre cánticos eufóricos, empujones e insultos de frente al micrófono, la periodista Kacy Hintz se vio obligada a retirar el equipo de manera abrupta y a disculparse frente a la pantalla.

La tensa situación se originó cuando la cronista se acercó a los aficionados para realizarle unas preguntas en la previa del encuentro entre las dos selecciones que acabaría con una goleada de Brasil por 3-0.

Apenas arrimó el micrófono hacia uno de ellos, éste lo tomó, la agarró por la espalda y comenzó a gritar a su oído en visible estado de ebriedad: “¡Nos encanta Miami”.

Una periodista vivió un incómodo momento con hinchas escoceses

Luego apareció otro escocés por detrás que repetía: “Arriba la jodida Escocia, arriba Escocia!”.

A pesar de los exabruptos iniciales, la periodista intentó mantener la compostura profesional mientras el tumulto crecía a su alrededor duplicando los coros y los gestos efusivos ante la cámara de televisión.

Tras el incidente, Hintz pidió disculpas a la audiencia por los insultos de los fanáticos: “Perdón por estos borrachos”, dijo. Y añadió: “Un par de malas palabras se colaron. Esta gente lleva bebiendo todo el día”.

Luego, ante el evidente estado de incomodidad al que la sometieron, uno de los seguidores pidió disculpas a los gritos. Sin embargo, después continuaron saltando y gritando abrazados ante la cámara.

Escocia disputa su primer mundial en casi 30 años

Miles de hinchas escoceses viajaron a Estados Unidos para acompañar a su selección que logró disputar la Copa del Mundo por primera vez en casi 30 años.

Se estima que entre 40.000 y 50.000 aficionados escoceses estuvieron en la ciudad del estado de Massachusetts para el partido inaugural de su equipo en el Mundial contra Haití, el fin de semana pasado.

Con fama de acabar el alcohol en las ciudades que los reciben, los miembros del Tartan Army (hinchada escocesa) acudieron con sus famosas faldas escocesas a varios eventos deportivos a finales del siglo pasado.

Aficionados escoceses celebran en un parque de Boston antes del partido por el Grupo C del Mundial entre Escocia y Haití, el sábado 13 de junio. (AP Foto/Martin Meissner) Martin Meissner - AP

Sin embargo, como no se clasificaban a un Mundial desde 1998, los aficionados no dudaron en cruzar el Atlántico para seguir al equipo dirigido por Steve Clarke, y no se intimidaron por el precio de las entradas ni por el clima político actual en Estados Unidos.

NBC News informó que un bar se quedó sin cerveza rubia local durante el fin de semana “porque los aficionados escoceses al fútbol se la bebieron toda”.

Un mozo de ese bar que entrevistó AFP afirmó sobre aquel comportamiento: “Son geniales. Son gente maravillosa. Nos trataron con absoluto respeto”, comentó.

Pero añadió: “Beben un poco más de lo que pensábamos, pero lo agradecemos”.

Los hinchas de Escocia durante el partido contra Brasil por el Grupo C del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

La selección escocesa finalizó tercera del Grupo C con tres unidades producto de su única victoria ante los haitianos en su primer juego y aguarda saber si es uno de los ocho mejores de esa ubicación para acceder a los dieciseisavos de final. De momento, a falta de que se definan otras 10 zonas, se ubica sexto en esa tabla.

Con información de AFP