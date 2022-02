Unión - River: Juan Fernando Quintero y un regreso contra todos los pronósticos: apenas duró 45 minutos

SANTA FE.- El regreso de Juanfer Quinteros no fue el esperado, menos aún el deseado por el propio jugador, que regresó del fútbol chino tras alejarse del Millonario en marzo de 2020. El volante –ocupó un lugar partiendo desde la franja derecha en los 45 minutos que estuvo en el campo de juego-, y como todo River, sintió la marca estricta y la presión consistente desde la mitad hasta el final del período que impuso el tatengue. No pudo desequilibrar y River lo sintió: perdió ante Unión 1-0 en Santa Fe, luego de 32 años.

El colombiano se ubicó del medio hacia la derecha, en una banda colmada por volantes sin resolución para asumir los riesgos que había que tomar ofensivamente. Todo fue chato. Es cierto que Unión tuvo mucho que ver pero River nunca se despertó.

Lo mejor del partido

Aunque por momentos Unión le cedió la pelota, el “embudo” desde el medio hasta el área dejó con pocas chances al Millonario. En ese panorama, que con el correr de los minutos se fue tornando en una preocupación para Gallardo, Juanfer tuvo poca gravitación.

Portillo y González tenían precisas directivas del técnico Munúa: que Quinteros no tuviera espacios ni circuito con Milton Casco ni Santiago Simón . Los tres se mostraron indecisos, poco convencidos de superar el planteo que le proponía el adversario. Por eso River decidió buscar por la izquierda de su ataque, porque por ese sector Unión dejaba espacios para que lo aprovecharan Elías Gómez y De la Cruz.

Hubo un par de desatenciones que terminaron en errores y que le posibilitaron al tatengue superar la línea de volantes con velocidad y decisión. Cuando el equipo visitante recuperó posiciones, fue tibio para “lastimar” a una defensa ordenada y criteriosa para no perder las marcas ni dejar espacios descubiertos. Tampoco parecía que este River podía aprovechar cualquier mínima ventaja que le ofreciera el rival.

Union vs River. 12/02/22 LA NACION/Carolina Niklison

Gallardo luego del encuentro se refirió a la actuación de Quintero: “Quintero termino bien físicamente. Pero ni Juanfer ni Barco están para jugar 90 minutos. Van a ir jugando 30, 45 y 60 según como se presentan los partidos. Voy a necesitar ser creativo para ver en qué momentos”.

El DT no quiso hablar del penal mal cobrado por Pitana, pero tras el partido dijo: “Ya dije lo que pienso de Pitana hace un tiempo. Prefiero destacar a Unión y no opacar su actuación con algo que yo pueda decir sobre el árbitro. No voy a perder el tiempo hablando sobre lo otro porque no tengo ganas de decir nada, pero sí voy a destacar el punto que mencionaste (le respondió al periodista) que es que solamente tengo que felicitar a Unión porque nos ganó un gran partido, jugó muy bien, jugó mejor que nosotros y cuando pasa eso se puede reconocer cuando el adversario es superior. Nos superaron y no encontramos en ningún momento de partido. Lo bueno es que pasa en esta primera fecha y nos sirve para darnos cuenta de que los rivales nos van a jugar con este nivel de intensidad y enfoque. Viene bien que nos pase ahora”, sostuvo el Muñeco.

Union vs River. 12/02/22 LA NACION/Carolina Niklison

Más allá de los condicionantes que puede tener en cuenta Gallardo, todos esperaban una función mejor de Quintero en el regreso al fútbol argentino. Pero el torneo es largo y el nuevo 10 de River tendrá revancha.