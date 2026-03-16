Unión vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
Con el DT Ubeda bajo la lupa, el Xeneize visita al Tatengue, que lleva seis partidos sin perder
¡GOL DE BOCA!
Boca fue con todo y encontró el empate. Bareiro, con una pirueta inesperada, mete una chilena y la pelota da en el poste. Merentiel toma el rebote y lo empata con un fuerte derechazo. La jugada es revisada por un agarrón de Blanco en el inicio de la acción, pero finalmente el gol es convalidado.
De rastrón
Paredes prueba de tiro libre con un remate de rastrón que desvía el arquero con esfuerzo.
De un arco a otro
Estigarribia, con una pirueta, la conecta mal y la pelota se va por arriba del travesaño. En la siguiente, Bareiro, con una pirueta, la conecta mal y la pelota se va por arriba del travesaño
Sigue el partido
Comenzó el segundo tiempo.
SEGUNDO TIEMPO
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
El primer tiempo concluye con una buena acción de Delgado, que patea desde afuera del área y su remate se va apenas desviado.
¡GOL DE UNIÓN!
Palacios convierte con un remate desde la medialuna del área que se mete pegado al poste izquierdo de Marchesin. Fue el broche de una muy buena jugada colectiva de Unión.
GOLAZO DE PALACIOS PARA EL 1-0 DE UNIÓN ANTE BOCA ⚪🔴#LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026
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Se salvó Boca
Gran asistencia de Estigarribia para Cuello, que presionado por dos defensores de Boca define por arriba del travesaño.
Muy flojo
El partido tiene ritmo, pero escasea de situaciones de riesgo en las áreas. Eso lo hace monótono y aburrido.
¡En la línea!
Ascacíbar le metió un gran pase a Merentiel, que se hizo el espacio dentro del área y definió con un remate suave ante la salida del arquero. La pelota ingresaba casi en cámara lenta al fondo de la red, pero Del Blanco la sacó casi en la línea. Se salvó el Tatengue.
DEL BLANCO LA SACÓ EN LA LÍNEA👏🏻⚡— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026
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Y se arrimó Boca
Merentiel buscó en el área una pelota entre rivales y llegó a tocarla, pero todo se diluye.
Llegó Unión
Tarragona prueba con un remate desde afuera del área. Marchesin saca al corner con esfuerzo.
Tarragona probó de afuera y Marchesín TAPÓ para salvar a Boca ante Unión ⚽❌ #LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026
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¡SE JUEGA!
Movió Boca y comenzó el primer tiempo en Santa Fe.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Unión y Boca ya están en el campo de juego. En instantes comenzará el partido en Santa Fe.
Los 11 de Boca
Los siguientes son los titulares de Boca:
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Los 11 de Unión
Los siguientes son los titulares de Unión:
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⚽ Así forma Unión para recibir a Boca por la #Fecha11 del #TorneoMercadoLibre Apertura
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Cómo llega Boca
Boca viene de empatar 1-1 frente a San Lorenzo en La Bombonera, en su cuarto empate consecutivo como local. El DT Claudio Úbeda dejó el campo de juego insultado por los hinchas, pese a que el conjunto venía de golear 3-0 a Lanús en lo que había sido su mejor actuación en lo que va del año. Durante la semana se dejó trascender que no es segura la continuidad del DT si el Xeneize pierde esta noche. De cara a la visita a Santa Fe, la principal novedad es el regreso a la convocatoria de Alan Velasco, quien dejó atrás la distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda sufrida en la primera fecha ante Deportivo Riestra. Quien dejó su lugar en la lista fue el juvenil Gonzalo Gelini. Tampoco fueron convocados Agustín Martegani ni Dylan Gorosito.
Cómo llega Unión
Unión llega a este encuentro después de protagonizar uno de los partidos más vibrantes del Torneo Apertura: empató 4-4 frente a Independiente en el Libertadores de América, luego de haber estado 3-0 arriba a los 39 minutos del primer tiempo. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón atraviesa, además, una racha positiva de seis encuentros sin derrotas: tres triunfos y tres empates. Con 15 puntos acumulados, el Tatengue se ubica segundo en la tabla de la Zona A y buscará sostener su buen momento para seguir prendido en la pelea por la clasificación.
La entrada en calor
Los equipos realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego.
Probables formaciones
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón. Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Bienvenidos
Aquí comienza el minuto a minuto del partido entre Unión y Boca, válido por la fecha 11 del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 22, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por TNT Sports.
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