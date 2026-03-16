Unión vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Boca viene de empatar 1-1 frente a San Lorenzo en La Bombonera, en su cuarto empate consecutivo como local. El DT Claudio Úbeda dejó el campo de juego insultado por los hinchas, pese a que el conjunto venía de golear 3-0 a Lanús en lo que había sido su mejor actuación en lo que va del año. Durante la semana se dejó trascender que no es segura la continuidad del DT si el Xeneize pierde esta noche. De cara a la visita a Santa Fe, la principal novedad es el regreso a la convocatoria de Alan Velasco, quien dejó atrás la distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda sufrida en la primera fecha ante Deportivo Riestra. Quien dejó su lugar en la lista fue el juvenil Gonzalo Gelini. Tampoco fueron convocados Agustín Martegani ni Dylan Gorosito.