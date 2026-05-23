Por qué a millones de personas el Mundial de fútbol las paraliza por completo: lo que dice la psicología

El próximo 11 de junio comenzará el Mundial 2026, que por primera vez se llevará a cabo en tres países -Estados Unidos, México y Canadá- y contará con la participación de 48 equipos. Muchos fanáticos ya están emocionados, pero para algunos el evento deportivo marcará la rutina durante varias semanas. La psicología social ofrece algunas claves para entender ese fenómeno.

Cómo el Mundial 2026 impacta en las emociones y la identidad de los fanáticos

Los fanáticos del fútbol pueden desarrollar una identificación tan fuerte con su equipo que este pasa a formar parte de su identidad. Por eso, en eventos deportivos tan importantes como el Mundial su bienestar puede verse afectado.

El video que subió FIFA a 100 días del inicio del Mundial

Un artículo publicado por la Asociación para la Ciencia Psicológica (APS, por sus siglas en inglés) explica que la identificación de un aficionado con un equipo deportivo puede presentar similitudes con la identificación vinculada a la nacionalidad, la etnia o incluso el género. Por ello, el desempeño en la cancha es muy relevante para sus emociones tanto positivas como negativas.

Aunque no se hace referencia específica al Mundial, la asociación señala que cuando se trata de eventos de gran renombre, identificarse y sentirse parte de una afición en un mismo entorno es beneficioso para el bienestar sociopsicológico. Esto ayuda a explicar por qué muchas personas reorganizan su rutina alrededor de la competencia.

La Copa Mundial es una actividad que reúne a grandes audiencias, lo que facilita la interacción con otros espectadores y la convivencia. Según la APS, cerca del 95% de los fanáticos asiste a eventos deportivos con amigos.

Otra explicación de por qué para algunos el Mundial es tan relevante es que muchos practicaron fútbol desde pequeños o asistían a los partidos. Por eso es que no lo ven como un juego, sino como una experiencia emotiva.

El efecto psicológico que explica por qué los hinchas sienten como propio el triunfo de su selección

En un artículo publicado en The Conversation, la profesora de la Facultad de Psicología de la UNSW Lisa A. Williams explicó que el efecto de regodearse en la gloria reflejada es el que hace que los aficionados se paralicen durante el Mundial. El mecanismo, conocido como “basking in reflected glory”, ayuda a explicar por qué los hinchas sienten como propio el triunfo de una selección.

Durante el Mundial, los aficionados comparten una misma identidad Pexels

Se trata de un factor de identidad que permite a los aficionados sentir orgullo por la victoria de su equipo como si fuera suya, y también vivir la derrota como una decepción colectiva.

En esa misma línea, el profesor de psicología en la Universidad de Keele Chris Stiff escribió un artículo donde explica que la identidad social es un aspecto que se relaciona con el entorno, y que las personas suelen ser más amables con aquellos que comparten su identidad.

En el caso del Mundial, incluso las personas que normalmente no siguen el fútbol se sienten motivadas y adoptan una actitud más positiva, ya que relacionan el evento deportivo con su país y su selección.

Según el especialista, es normal que los aficionados critiquen al equipo de su país, pero no acepten que un extranjero lo haga, lo que se conoce como el efecto de sensibilidad integral, según el cual se percibe que los miembros del propio grupo intentan ser constructivos, mientras que los ajenos son despectivos.

A pesar de lo anterior, Stiff señaló que el Mundial puede mejorar las relaciones entre países si se anima a las personas a adoptar una identidad de grupo como aficionados del fútbol, más allá de su equipo o nacionalidad.

Qué beneficios puede tener ser fanático del fútbol para la salud mental

Respecto a la pasión por el fútbol, el doctor en filosofía de la Universidad Estatal de Murray Daniel Wann dijo a la Asociación Americana de Psicología que ser fanático de los deportes tiene beneficios para la salud mental.

Fanáticos de todo el mundo se preparan para seguir la Copa del Mundo Instagram @fifa

El especialista afirmó que el fanatismo ayuda a satisfacer necesidades psicológicas básicas al proporcionar un escape del estrés o el aburrimiento de la vida diaria.

La parte negativa es que las personas pueden volverse irritables, molestas, agresivas e incluso violentas si su equipo no obtiene los resultados que esperan.

En sentido contrario, según la APS, los aficionados que ven ganar a su equipo muestran un mejor desempeño en sus tareas y un aumento de su autoestima debido a que equiparan el éxito deportivo con el personal.