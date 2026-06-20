Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se medien en un duelo Uruguay y Cabo Verde en la jornada 2 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Uruguay y Cabo Verde correspondiente al grupo H se disputará este domingo 21 de junio a las 19.00 h en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida.
El presente de los seleccionados
Uruguay llega al compromiso tras haber igualado 1-1 frente a Arabia Saudí en su debut en el certamen. Por su parte, Cabo Verde también viene de sumar un punto luego de empatar 0-0 contra España en su presentación inicial dentro del grupo H.
Estadísticas del grupo
Ambos equipos buscarán en esta segunda jornada conseguir su primera victoria en la fase de grupos tras haber igualado en sus respectivos encuentros iniciales. Con el registro de paridad en el debut, el rendimiento defensivo y la efectividad en el arco rival serán determinantes para inclinar la balanza en el Miami Stadium.
Lo que está en juego
Este partido resulta clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en el grupo H. Un triunfo permitiría a cualquiera de los dos seleccionados posicionarse con mayor comodidad en la tabla de cara a la última jornada, mientras que una nueva igualdad dejaría la definición de la clasificación pendiente para el cierre de la fase de grupos.
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