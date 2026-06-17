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Uzbekistán vs. Colombia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo K se disputará a las 23 horas en el Mexico City Stadium; todos los detalles del encuentro
Posible formación de Colombia
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos o Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Fixture Grupo K
Hora, TV y dónde ver online Uzbekistán vs. Colombia
El partido entre Uzbekistán vs. Colombia podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports, TyC Sports, Paramount+, desde las 23 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Uzbekistán y Colombia por el Grupo K del Mundial 2026.
LA NACION
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