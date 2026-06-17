LA NACION
en vivo

Uzbekistán vs. Colombia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo K se disputará a las 23 horas en el Mexico City Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este miércoles 17 de junio
Las selecciones se enfrentarán este miércoles 17 de junio

Posible formación de Colombia

La selección de Colombia vuelve a jugar un Mundial, con la expectativa de clasificar a 16avos de final
La selección de Colombia vuelve a jugar un Mundial, con la expectativa de clasificar a 16avos de finalFernando Vergara - AP
  • Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos o Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Fixture Grupo K

Hora, TV y dónde ver online Uzbekistán vs. Colombia

El partido entre Uzbekistán vs. Colombia podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports, TyC Sports, Paramount+, desde las 23 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Uzbekistán y Colombia por el Grupo K del Mundial 2026.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Qué canal pasa todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina
    1

    Qué canal pasa todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina

  2. El encendido reclamo del DT de Irán a Infantino, que visitó el vestuario después del empate con Nueva Zelanda
    2

    El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se siente “oprimido” por las “injusticias” en la preparación

  3. Corea del Sur ganó en el debut, pero el problema estalló adentro: críticas al capitán, video viral y renuncia
    3

    Corea del Sur, en crisis: los jugadores no hablan con la prensa tras un video viralizado con críticas a Heun-min Son, el capitán

  4. Por dónde pasan Argentina vs. Argelia y qué canal lo transmite en vivo
    4

    Por dónde pasan Argentina vs. Argelia y qué canal lo transmite en vivo