Fuego cruzado: desde Vélez disparan y Mauro Zárate responde

Zárate contra Vélez como visitante, la última vez que jugó allí

Parece no terminar más la novela. La relación entre Vélez y Mauro Zárate está quebrada desde hace mucho tiempo, pero el fuego cruzado no se detiene. Primero fue Carlos Compagnucci, ayudante de Mauricio Pellegrino (flamante DT del club), quien valoró al delantero como un futbolista a tener en cuenta si no renueva con Boca. Pero lejos de resultar una buena señal, el comentario despertó varias críticas por parte de dirigentes del club de Liniers y hasta de algún ex compañero. Ante este escenario, Zárate respondió en redes sociales: " Hice lo que tenía que hacer y gratis. Estoy donde quiero estar ".

El mensaje en una historia de Instagram de Zárate llegó después de los "disparos" desde Liniers. El más fuerte fue el de Mariano Lizardo, Secretario de Actas y presidente del departamento jurídico de Vélez, que no fue muy sutil: " A la gilada y a los traidores les hago la cruz... Terminen con el humo. No vuelve más a Vélez. Denunció formalmente a varios socios por amenazas coactivas, mandó a allanar el club, se llevaron datos con direcciones y teléfonos, investigaron a parte de los dirigentes. ¿Ustedes realmente piensan que puede volver?".

La respuesta de Mauro Zárate en su historia de Instagram a los "disparos" desde Vélez

Todo sucedió en medio de la definición de la continuidad de Zárate en Boca. Como tiene contrato hasta el 30 de junio próximo y se negocia un nuevo vínculo, surgió el interrogante de si podría regresar a Vélez en el caso de no renovar con Boca. Eso despertó respuestas como la de Lucas Robertone: " No creo que sea bienvenido en este plantel . Fue algo muy grande lo que pasó con él y nadie se olvida. También por los partidos que jugamos después, eso agrandó mucho más la situación", dijo el futbolista en TNT, en referencia a los cruces que hubo con Zárate las veces que se enfrentaron luego de la ida del jugador de Vélez a Boca.

Y lejos de calmarse la situación, se sumó a la controversia Pablo Cavallero, manager de la entidad de Liniers, que también dejó bien clara su posición respecto a esta situación: "Se quería ir a Boca para ganar la Libertadores e ir a la selección argentina. Hasta que no cumpla con ganar la Libertadores e ir a la selección, tiene las puertas cerradas en el club ".

La noche en que Zárate volvió a la cancha de Vélez con la camiseta de Boca: lo trataron mal

A sus 33 años, que cumplió el 18 de marzo, el futbolista sabe que no habrá un cuarto ciclo suyo en Vélez, el club donde se formó y debutó en Primera en 2004, cuando tenía 17. Sus registros, en todo caso, ya no se modificarán: quedarán en 55 goles en 158 partidos.