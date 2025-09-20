Vélez pelea todo: el golazo de Lanzini y una joya sacando del medio a puro toque y sorpresa

Vélez cambió su historia en un puñado de años. Pasó de estar al borde del descenso (lo salvó el Gallego Méndez) a salir campeón (con Gustavo Quinteros). Arrancó el año mal, con Sebastián Domínguez al mando, hasta que volvió a los primeros planos con Guillermo Barros Schelotto, con quien obtuvo dos estrellas, por dos finales en tiempos líquidos del fútbol profesional. A la vuelta de la esquina, siempre hay una posibilidad de ganar un título.

De todos modos, lo más importante es que Vélez está de vuelta. Está entero. Y el Mellizo recuperó el pulso ganador, luego de su última mala experiencia en Paraguay. Se buscaron, se encontraron, se necesitan. Se hacen bien.

Con un equipo con mayoría de suplentes, se impuso este viernes por 2 a 1 sobre San Martín, en San Juan, un equipo que lucha, pero parece encaminarse al descenso. El Fortín venció con goles de Manu Lanzini (el primero en Vélez, una joya en movimiento) y Dilan Godoy, un delantero, de 19 años, una obra maestra de toques y sorpresas, inmediatamente después de sacar del medio, en el arranque del segundo tiempo.

“Es muy bueno el triunfo, previo al martes. Es otra competencia, en la copa debemos ganar ese partido, pero respetamos a Racing, que también ganó. Confiamos en Vélez. Va a ser un gran partido de copa. Que sea un gran espectáculo en general, que no haya problemas...”, fue el mensaje del Mellizo.

Ignacio Maestro Puch selló el descuento, con un cabezazo.

En el final, fue expulsado Aarón Quirós, por una acción violenta. Con siete expulsados en la temporada, Vélez es el equipo con peor comportamiento. El Mellizo, al mismo tiempo de que le cambió la cara al equipo, no puede con su genio. Siempre al límite con sus comportamientos y con un equipo que suele perder la calma en ciertos contextos. “¿La expulsión? Pensé que iba a cobrar al revés. Estamos de racha en el VAR, el martes se corta...“, dijo, en referencia a la roja al defensor.

De todos modos, más allá de algún exceso, pelea en los dos frentes. Con 18 puntos, está segundo en el Grupo B, a uno del sorprendente Deportivo Riestra. Y este martes juega el desquite de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el Cilindro, frente a Racing. En el primer encuentro, en Liniers, perdió 1 a 0, con un tanto de Maravilla Martínez.

Sin embargo, el Fortín no mereció perder, en un partido con múltiples polémicas, como la expulsión de Lisandro Magallán, un gol anulado porque supuestamente la pelota en el córner previo de Maher Carrizo había salido y la expulsión de Juani Nardoni fue evitada, todo en el contexto del uso de la tecnología.

“Tenemos una parada importante, estamos bien. Esto nos da un empujón, ganar da confianza, fuerza. Los chicos tuvieron su oportunidad. Se mostró carácter, en una cancha difícil”, fue el análisis de Lanzini, figura en el 1-0 contra Huracán y el mejor en la victoria de este viernes. Jugó poco en el choque copero con Racing. Su desempeño reclama mayor continuidad.

“Estoy bien. Estoy contento de sumar minutos, de reencontrarme con el gol. Puedo hacer cosas importantes, me veo festejando el martes. Por nosotros, por la gente. Estamos con mucha confianza y vamos a tratar de revertirlo”, sostuvo el hábil jugador, que pasó sin éxito en su última etapa por River, más allá de un gol en la Bombonera.

El volante se siente a gusto con los jóvenes y apunta a lo que vendrá. “Estamos en un buen momento. Aquel fue un partido atípico, hicimos los méritos para sacar la ventaja, antes de la expulsión. Vamos a tratar de revertir la situación. Siempre se sufre, en el fútbol argentino no hay que dar por muerto a nadie. Ellos tienen sus armas y nos complicaron”, señala, en referencia a la batalla de San Juan.

Y hasta se refirió a su gol, como en las transmisiones de otro tiempo: “Giré y vi que me quedó ahí. Por suerte, entró la pelota. Fue una linda jugada, hacemos triangulaciones, encontramos espacios”.