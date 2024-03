Escuchar

Sebastián Sosa, arquero uruguayo de Vélez, habló tras haber sido involucrado en una investigación por abuso sexual a una periodista deportiva tucumana de 24 años. El futbolista de 37 años, mundialista en Qatar 2022, eligió las redes sociales para realizar su descargo: “Repudio la violencia de cualquier tipo , respeto la integridad física y sexual de toda persona; confío en la justicia”. El club de Liniers tomó la decisión de separarlo del plantel profesional, junto a los otros tres jugadores que también figuran en el expediente judicial: el juvenil Abiel Osorio (21 años), el paraguayo José Florentín (27 años) y Braian Cufré (27 años, refuerzo del equipo para esta temporada). Los cuatro practicarán desde ahora separados del plantel de la primera división.

También habló el presidente del Fortín, Fabián Berlanga. En declaraciones a DSports, el máximo dirigente del club de Liniers contó: “Estamos impactados. Yo estaba en la puerta del hotel a la hora del ingreso de la chica que figura en la denuncia. Debe haber pasado por delante de mí y no me di cuenta. No sé cómo manejarlo”. Además, recalcó que su club “no está imputado y no tiene acceso a la causa”. Y agregó: “Nosotros informamos lo que decía la denuncia, no había porqué ocultarlo. Había que transmitirlo y dar la cara. Hablé con un solo jugador y me dijo algunas cosas. Yo le contesté que prefería no saber nada en este caso y esperar que le dé explicaciones a la justicia. Por ahí uno se dejaba llevar por el cariño que les tiene y sale a defender algo que no es real ”.

Repudio la violencia de cualquier tipo.

Respeto la integridad fisica y sexual de toda persona.

Confío en la rápida acción de la justicia. — Sebastian Sosa (@sebauruguayo1) March 8, 2024

La joven relató que el hecho tuvo lugar en la madrugada de este domingo en el hotel, al que la delegación de Vélez había regresado tras el partido que había jugado esa noche contra Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). A la m

Según indica el texto, al que accedió LA NACION, la denunciante contó que alrededor de las 22 del sábado un jugador de Vélez la invitó, por un mensaje de Instagram, a que se presentara en el Hotel Hilton, ubicado en las calles Piedras y Miguel Lillo. Ella identificó al arquero Sebastián Sosa como quien se contactó primero. Cuando la joven llegó a la habitación 407 pasadas las 0.30 del domingo se encontró con Sosa y otros tres futbolistas, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín, con quienes compartió bebidas alcohólicas, como cerveza y fernet. La mujer apuntó que después de algunos tragos comenzó a sentirse mal, “muy mareada”, y que se recostó en una de las camas “como adormecida”.

Comunicado de Vélez Captura

Fue entonces cuando “sin ningún consentimiento, la abusaron sexualmente”, según consta en el texto de la denuncia que se hizo efectiva este miércoles en sede policial ante la División de Delitos contra las Personas. La mujer mencionó que a las 5.30, cuando se sintió “un poco mejor”, logró pedir un remís por aplicación de teléfono y se retiró a su domicilio.

“Sus padres están totalmente consternados con esta situación”, manifestó Julio Rubino, un periodista tucumano que trabaja con la mujer. “Hay material fílmico y pericia médica. Está todo en la Justicia”, advirtió el encargado del área deportiva de LV12 Tucumán, en una charla con el programa Los más grandes (AM 770). “Le creo todo. Ella no es de buscar segundas intenciones en nada. No es alguien que quiera perjudicar a nadie”, advirtió, al mismo tiempo que destacó un gesto del club de Buenos Aires: “Vélez Sarsfield se puso a disposición de la familia. Marca el tipo de club que es”.

La explicación del caso, por Gustavo Carabajal

A las pocas horas de trascender el hecho, Vélez dejó a un costado a los cuatro deportistas involucrados. Mediante un comunicado, El Fortín informó que “ante la gravedad de la denuncia”, la Comisión Directiva decidió “separar de manera preventiva del plantel profesional, y en el marco del protocolo de actuación en casos de violencia por motivos de género, a los jugadores mencionados: Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín”.

La Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual Nº 1 dispuso que le sean hechos los exámenes de rigor a la presunta víctima, sean secuestradas las prendas de vestir que tenía al momento del episodio y sean realizadas las extracciones fílmicas de las cámaras de seguridad del hotel Hilton, donde habría ocurrido el hecho.

