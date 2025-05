Los silbidos y las burlas de los hinchas de River a Guillermo Barros Schelotto y el saludo del DT de Vélez con Gallardo

El duelo entre River y Vélez en el estadio Monumental ofreció un momento especial y cargado de morbo. Instantes antes de comenzar el encuentro, Marcelo Gallardo se fundió en un abrazo con los mellizos Barros Schelotto, en el primer enfrentamiento luego de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, que puso cara a cara a Boca y al conjunto millonario.

Los hinchas de la entidad de Núñez esperaron este cruce de manera especial y justo después de la victoria de River en el superclásico, en el Monumental, por 2-1. En ese contexto, Gallardo salió a recibir la habitual ovación que le brindan los fanáticos en la previa de cada partido y tras ese ritual, el entrenador millonario se dirigió hacia el banco de los suplentes visitante, en donde estaban ubicados Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. El saludo irradió amabilidad, aunque los fanáticos de River se ocuparon especialmente de atacar a los mellizos.

Buen anfitrión: Gallardo saludó con cariño a Guillermo y Gustavo Barros Schelotto en el Más Monumental. pic.twitter.com/SqDzprNiz7 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 4, 2025

Antes de que comenzara el partido, los hinchas del club de Núñez le recordaron aquel partido en Madrid, cuando Guillermo era el entrenador de Boca al grito de “el que no salta, murió en Madrid” y “Guillermo c... roto”.

El “recibimiento” para Schelotto no terminó en ese momento incómodo, sino que en la tribuna apareció una bandera con una recordada frase de Guillermo. “Nadie nos supera”. ¿A qué se debe esa declaración? Es que en 2018, luego de vencer en la Bombonera a Talleres de Córdoba y a días de perder la final de la Supercopa Argentina ante River, el ahora DT de Vélez, bastante molesto, disparó: “Nadie nos supera y un episodio no me va a cambiar. Ni perder con River”.

Si bien hoy dirige a Vélez, todos en el Monumental le apuntaron por su paso en Boca, que arrancó como DT del club xeneize en 2016 con el pie derecho gracias a la victoria y dos empates que acumuló en sus tres primeros superclásicos. Sin embargo, el futuro no le deparó un buen andar frente a River luego del partido que perdió por 3-1 en La Bombonera en 2017.

SILBIDOS PARA GUILLERMO BARROS SCHELOTTO EN EL MONUMENTAL#LPFxTNTSports pic.twitter.com/wOEpEzKgcU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 4, 2025

El ciclo de Guillermo Barros Schelotto quedó marcado, principalmente, por las dos caídas contra River en las finales de la Supercopa Argentina 2018, en Mendoza, y la Copa Libertadores, en Madrid, sumadas al contundente 0-2 que recibió en la Superliga del mismo año.

A pesar de las burlas que le dispensaron los fanáticos millonarios, el entrenador del conjunto de Liniers evitó entrar en polémicas y al ser consultado sobre cómo vivió enfrentarse nuevamente a River contestó: “Vine a dirigir a Vélez, no tengo nada que decir”.

Atención a la curiosa pregunta que le hicieron a Guillermo Barros Schelotto en el Más Monumental: ¿escuchó los cánticos de la gente de River? pic.twitter.com/UUR8WccUtt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2025

En el momento de analizar el partido, que terminó con una goleada en contra por 4-1 para Vélez, Guillermo fue bastante crítico con la producción de su equipo: “Cuando le regalás tres goles a River es difícil remontarlo, más allá de que metimos dos tiros en los palos y podríamos haberlo empatado porque jugamos de otra manera, pero la campaña fue irregular, hay que encontrar un punto de equilibrio y ser el equipo de la Copa. Desde que llegamos hemos jugado cada tres o cuatro días, no hemos tenido muchos días de trabajo, ahora vamos a tenerlo”.