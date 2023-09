escuchar

El partido que la selección argentina disputa este jueves desde las 21 ante Ecuador en el estadio Monumental con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, por la primera fecha de las Eliminatorias de Sudamérica al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, se transmite por dos canales de TV, los mismos que desde hace varios años proyectan cada presentación del, ahora, campeón del mundo: TyC Sports y TV Pública.

Las señales disponen, además, de plataformas digitales que permiten seguir el encuentro online y se trata de TyC Sports Play y DGO. En ambos casos se requiere ser cliente de un cableoperador para acceder al contenido. Flow y Telecentro Play también permiten sintonizar ambos canales, siempre que el usuario sea cliente.

Lionel Messi, más vigente que nunca, afronta su último proceso de clasificación a una Copa del Mundo; su presencia en el Mundial 2026 es una incógnita Natacha Pisarenko - AP

En la conferencia de prensa previa al cotejo, el entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni, no confirmó la formación inicial, pero dejó entrever que juegan la mayoría de los futbolistas que iniciaron la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia. Es decir, son titulares Emiliano’ Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Lionel Messi. Las únicas dudas son si el centro delantero es Lautaro Martínez o Julián Álvarez y si Ángel Di María le cede su puesto a Nicolás González. Tanto Álvarez como Di María fueron quienes comenzaron la definición contra los galos.

“El equipo lo tengo definido, no va a cambiar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Cambiamos poco porque no me dan motivos para cambiarlo. Siempre podemos tener una sorpresa sobre todo viendo que Ecuador es un buen equipo, con un entrenador que lo hace jugar bien y hay algunos recaudos que hay que tomar. En base a eso, el equipo puede cambiar mañana pero van a ser casi siempre los mismos”, detalló el director técnico.

Nicolás González le ganaría el puesto a Ángel Di María para el debut vs. Ecuador en las Eliminatorias Franklin Jacome - Getty Images South America

Sobre el rival de turno, analizó: “Son un muy buen equipo. Tienen un DT con una idea de juego bastante marcada y con jugadores en buen nivel. Rescato que los jugadores se conocen. Será muy difícil. Es una selección que nos puede poner en dificultad. Preparamos el partido de la mejor manera y creemos que puede salir bien, pero conocemos sus virtudes”.

El Tri, por su parte, iniciaría el cotejo con Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, William Pacho, Robert Arboleda, Félix Torres, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Jordy Alcívar, José Cifuentes; Ángel Mena y Enner Valencia.

El historial de Argentina vs. Ecuador

El de este jueves es el 39° enfrentamiento entre argentinos y ecuatorianos. El seleccionado tiene una amplia ventaja en el historial con 22 victorias, 11 empates y apenas cinco derrotas. En el último duelo, disputado el 29 de marzo del año pasado por la última fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022, igualaron 1 a 1 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, con goles de Enner Valencia y Julián Álvarez.

38 partidos disputados.

22 triunfos de la Argentina.

11 empates.

5 victorias de Ecuador.