Lionel Messi, quien no está confirmado entre los titulares, buscará este miércoles su segundo título con la camiseta de Inter Miami cuando se enfrente a Houston Dynamo, en el marco de la final de la US Open Cup. El partido se juega a partir de las 21.30 (hora argentina) en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, con televisación de TyC Sports. El capitán del equipo local está en duda por una molestia muscular que arrastra desde su participación en las eliminatorias sudamericanas con la selección argentina. Sin embargo, si no comienza como titular, igual ingresaría desde el banco de suplentes.

A dos meses de su llegada a Estados Unidos, el astro rosarino busca sumar su segundo título con Inter Miami que, a su vez, también sería el segundo en la breve historia de la franquicia. La ‘Pulga’ ya conquistó la Leagues Cup el pasado 19 de agosto, en un torneo en el que se consolidó como goleador y figura indiscutida, por lo que se quedó con los galardones de Top Scorer y MVP. Así, alcanzó los 43 títulos y se convirtió en el futbolista más ganador de la historia junto a Dani Alves. Por este motivo, en caso de conseguir el torneo más añejo del fútbol estadounidense, se consolidará como el jugador con más trofeos colectivos, en soledad.

Inter Miami vs. Houston Dynamo: cómo ver online

La final de la copa nacional estadounidense está programada para este miércoles a las 21.30 (hora argentina) en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Aunque no tiene una lesión grave, Messi acumula cansancio físico y no completa los 90 minutos de un partido desde el 3 de septiembre, cuando su equipo derrotó por 3 a 1 a Los Angeles FC en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Major League Soccer (MLS). Desde entonces, jugó 89′ con la selección argentina ante Ecuador por las eliminatorias, fue desafectado del partido ante Bolivia y no fue convocado en la caída por 5 a 2 ante Atlanta United por la liga estadounidense. Luego jugó como titular y pidió el cambio a los 37′ en el duelo ante Toronto. No formó parte del equipo que igualó 1 a 1 con Orlando City en la última presentación.

Lionel Messi se entrenó a la par del plantel pero aún es duda para el partido de este miércoles @InterMiamiCF / X (ex Twitter)

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.78 contra los 4.00 que se repagan por un triunfo de Houston Dynamo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.

Últimas 10 finales de la US Open Cup

2011 | Seattle Sounders FC 2-0 Chicago Fire

2-0 Chicago Fire 2012 | Sporting Kansas City 1-1 (3-2 en los penales) Seattle Sounders FC

1-1 (3-2 en los penales) Seattle Sounders FC 2013 | DC United 1-0 Real Salt Lake

1-0 Real Salt Lake 2014 | Seattle Sounders FC 3-1 Philadelphia Union

3-1 Philadelphia Union 2015 | Sporting Kansas City 1-1 (7-6 en los penales) Philadelphia Union

1-1 (7-6 en los penales) Philadelphia Union 2016 | FC Dallas 4-2 New England Revolution

4-2 New England Revolution 2017 | Sporting Kansas City 2-1 New York Red Bulls

2-1 New York Red Bulls 2018 | Houston Dynamo 3-0 Philadelphia Union

3-0 Philadelphia Union 2019 | Atlanta United FC 2-1 Minnesota United FC

2-1 Minnesota United FC 2022 | Orlando City 3-0 Sacramento Republic