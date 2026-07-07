VIDEO: “APP”, el concepto que se utilizó para anular el gol de Egipto ante la Argentina en el Mundial

La selección argentina derrotó por 3 a 2 a Egipto y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. El emotivo duelo contó con una situación polémica que se produjo a los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo. Un recupero de los africanos en defensa, un contraataque y el gol. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado y en este contexto, entró en juego la regla APP.

Transcurrían los 12 minutos de la segunda parte, cuando Marwan Ateya fue a disputar la pelota con Lisandro Martínez sobre un costado del ataque argentino. La recuperó el jugador egipcio, que cedió para Haissem Hassan, que dejó a dos rivales en el camino y tocó con Mohamed Salah. El 10 lo asistió a Mostafa Ziko, que definió ante la salida de Emiliano Martínez y marcó lo que era el segundo gol de los norteafricanos.

Sin embargo, unos segundos después de esa acción, que derivaba en el festejo de los egipcios, el árbitro francés François Letexier fue convocado por el VAR, a cargo de su compatriota Jerome Brisard. El juez del partido se dirigió a ver esa advertencia y decidió modificar el fallo, lo que significaba cobrar el pisotón de Ateya sobre Martínez en el inicio de la jugada, y anular el gol.

ANULADO EL GOL DE EGIPTO



A los 58', Ziko había puesto el 2-0 ante Argentina, pero el VAR llamó por una falta sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada. pic.twitter.com/u9u8AzYFr0 — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

El VAR corrigió esa jugada, que Letexier no llegó a ver. El pisotón le impidió al marcador central argentino seguir trasladando la pelota. Y el árbitro francés se amparó en la revisión del VAR, que se basó en el concepto del “APP” para no convalidar el tanto de Ziko. Se trata de la “Attacking Possession Phase”, es decir, la “Fase de Ataque con Posesión de balón” que implica el “período de juego durante un ataque antes de un incidente que puede ser revisado”.

Según el reglamento, el APP “establece un punto de partida para la fase del juego que es revisable antes de un gol, penal o incidente de Ocasión Manifiesta de Gol, como una tarjeta roja”. Esto quiere decir que el VAR está habilitado para poder revisar la acción previa antes del inicio de la jugada.

El árbitro Francois Letexier, de Francia, el encargado de anular el gol de Egipto Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Ahora bien, ¿qué tendría que haber pasado para que ya no se pudiera volver atrás a sancionar la infracción? El APP deja de ser válido cuando “el movimiento del ataque hacia adelante termina -excepto dentro o alrededor del área penal- o el equipo defensor gana la posesión controlada del balón, es decir, cuando un defensor del equipo: o despeja la pelota sin estar bajo ninguna presión, o controla claramente y se mueve con el balón, o lo pasa a un compañero. Además, se especifica que “un toque deliberado sin control del balón o salvada no es posesión controlada”.

Está claro que la secuencia refleja el valor del protocolo VAR: no reemplaza el criterio del árbitro, sino que le brinda una segunda oportunidad para identificar el punto de contacto. De esta manera, a pesar de las airadas protestas del cuerpo técnico egipcio y de los jugadores en el campo de juego, el VAR accionó de forma correcta al anular el gol de Ziko, que luego tuvo revancha y a los 22 marcó el segundo tanto para su selección.

Las otras polémicas

Sobre el final del partido, con la victoria y la clasificación de la Argentina ya consumada, los egipcios liderados por su entrenador Hossam Hassan se quejaron de dos jugadas que sucedieron previo al tercer tanto de la Argentina. Primero, un pedido de infracción de Julián Alvarez sobre Mo Salah al borde del área argentina, y en la misma acción, un agarrón de Mac Allister sobre un futbolista rival.

Defender got the ball for Salah tackle. Egypt should not have had a goal disallowed, that’s the controversy. pic.twitter.com/1iv3uXLwEE — MT (@21sixtyfive) July 7, 2026

En la conferencia de prensa tras el duelo de octavos de final, Hassan apuntó contra la FIFA: “Solo pido que haya juego limpio. hablan de fair play, pero creo que fuimos perjudicados. En el primer encuentro, contra Bélgica, no nos cobraron un penal, y hoy volvió a ocurrir algo parecido. Fueron errores muy graves y determinantes”.