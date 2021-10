Video: Cristiano Ronaldo se burló de Solskjaer y la crisis de Manchester United llega a su punto máximo

Manchester United está atravesando un difícil momento futbolístico. La dura derrota por 5 a 0 en el clásico de la Premier League ante Liverpool del último domingo dejó expuesta esta situación que pareciera no tener paz. Ole Gunmnar Solskjaer es el principal apuntado. Con un plantel con varias figuras, parece no encontrarle el rumbo a un equipo que merodea en la Premier cerca de los puestos de mitad de tabla y fuera de todas las copas, y al que no le sobra nada en Champions League. A todo este infierno que viven los diablos rojos se les suma un video que se hizo viral en las últimas horas: la burla de Cristiano Ronaldo al entrenador. Una clara muestra de que la relación está cada vez más dañada.

En una imagen partida a la mitad y mostrando a los dos protagonistas, se lo ve a Solskjaer en su función de director técnico, moviendo sus brazos, dándole alguna indicación a sus dirigidos. De otro lado, la figura estelar que tiene el United: Cristiano Ronaldo. Al portugués, se lo ve imitando los movimientos de su entrenador, en un gesto de burla que engloba todo el presente de un equipo que, desde lo futbolístico, está atravesando momentos difíciles.

Las burlas de CR7 a Solskajer: una relación rota

Luego de la goleada sufrida frente a Liverpool, CR7 reaccionó con una publicación en sus redes sociales dando a entender el momento de turbulencia que se vive en Manchester: “A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces la partitura no es la que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. El tiempo es ahora”.

El portugués arribó al club en el último mercado de pases y en este mal momento que vive el equipo es uno de los pocos futbolistas que estuvo a la altura de las circunstancias: seis tantos en los nueve partidos que disputó desde su llegada proveniente de Juventus y con algunas actuaciones sobresalientes.

La frustración de Cristiano Ronaldo por el presente de Manchester United ap - AP

Pero el presente de uno de los mejores futbolistas del mundo parece no compatibilizarse con las otras figuras que tiene el equipo como Paul Pogba, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, sumado a la descomunal inversión que hizo el United con las llegadas de Raphael Varane, de Real Madrid, y Jadon Sancho, de Borussia Dortmund.

Por todo esto, el único apuntado en esta cuestión es Solkjaer, a quien ya le buscan reemplazo a pesar de tener contrato vigente hasta 2024. Los nombres de Antonio Conte y Zinedine Zidane son los más fuertes por estas horas. Incluso, luego de la goleada ante Liverpool, el DT noruego fue muy autocrítico: “Es el día más negro desde que estoy acá. La responsabilidad es mía. Tocamos fondo, pero llegamos como grupo demasiado lejos para rendirnos”.