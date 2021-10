Gio Simeone, tras su partido de ensueño: la preparación, la marca de Ramón y el mensaje que le dejó el Cholo

Todavía resuenan los ecos de la resonante actuación de Giovanni Simeone en el calcio. Sus cuatro goles en un partido no son un registro muy común. Y menos en el exigente fútbol italiano. El hijo del Cholo tuvo su tarde perfecta, en todo sentido. Y reveló algunos de los detalles de cómo fue su preparación para concretar el póker en el triunfo de Hellas Verona ante Lazio.

Lo más curioso de todo es que el mismo atacante confesó que no se encontraba en buena forma para el partido. Tenía dudas desde lo anímico y problemas físicos. Así lo relató: “Me levanté y pensé: ‘¿y si meto dos o tres goles?’ Pero no estaba bien, tenía mal la espalda y de hecho inmediatamente pedí trabajo de movilidad para reactivarme . Y después hice unos ejercicios de concentración en la computadora. Lo bueno es que me di cuenta de que no estaba en el estado psicofísico adecuado y trabajé para llegar al partido lo mejor posible. Luego vi una película de Rocky, porque siempre lo hago cuando necesito un extra. Hay una cita de Rocky en la que siempre pienso: ‘La vida a menudo te pone de rodillas y no importa cuánto golpees, importa cuántas veces te levantes’”.

Gio Simeone debutó como profesional en River, en agosto de 2013. Su entrenador fue Ramón Díaz, una gloria del fútbol argentino. Con los cuatro goles ante Lazio, el hijo del Cholo llegó a 56 goles en la Serie A (en 186 partidos) y superó por dos el registro de su exentrenador, que jugó 189 encuentros en siete temporadas en el calcio, entre Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter de Milan. La lista de máximos artilleros argentinos en Italia la encabeza Gabriel Batistuta, con 183 conquistas.

El atacante, de 26 años, contó también que recibió un mensaje de su padre desde Madrid. “Estaba muy feliz. Me escribió que había tenido el mejor partido de mi carrera. Me dijo: ‘Nunca te había visto así. Aparte de los goles, no perdías pelotas y siempre ayudaste a tus compañeros de equipo’”.

Gio Simeone es el noveno argentino que convierte un póker en la Serie A de Italia. Antes lo habían logrado Enrique Omar Sívori, Antonio Angelillo, Enrique Guaita, Atilio Demaría, Juan Carlos Verdeal, Mario Boyé, Diego Milito y Mauro Icardi.

Para entender lo poco común que es hacer cuatro goles en un partido basta con decir que muchas glorias del fútbol argentino que jugaron en Italia no lo consiguieron. No pudieron hacerlo Gabriel Batistuta, Hernán Crespo o Diego Maradona, por ejemplo.

Contó, también, que se enfocó y estudió cuáles podían ser las mejores formas de definir frente al arquero de Lazio, Pepe Reina. “Esta vez no estudié a los defensores -aclaró-. Sabía que Radu podría estar mal, porque no jugaba hacía mucho tiempo. Me concentré más en Reina, hablando con el entrenador de arqueros”.

Y mostró su permanente autocrítica con una frase algo llamativa: “Cuando hago dos goles me digo que tengo que hacer el tercero. También esta vez que metí cuatro. Lo digo en serio, no estaba del todo satisfecho. Podría haber hecho dos goles más”.