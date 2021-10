El infierno de Manchester United, el duro mensaje de Cristiano Ronaldo y los 140 millones de euros que condenan a Solskjaer

Manchester United tocó fondo y parece que a cada segundo su crisis se profundiza. Parece un proceso que no tiene retorno. Ni el regreso de Cristiano Ronaldo a su ‘casa’ logra sacarlo de allí. Reproches, reacciones desmedidas, pedidos de salida, y un golpazo atronador son parte de un escenario preocupante . El 0-5 en el clásico inglés ante Liverpool terminó por derrumbar todo y nadie parece estar a salvo de las críticas.

Cuatro jornadas sin triunfos -tres derrotas y un empate- pintan el panorama. En la Champions League están con el agua al cuello y fueron eliminados por West Ham de la Carabao Cup. Manchester United busca soluciones, pero no las encuentra. Todo resulta peor, porque las expulsiones Pogba y el incidente con un rival en el que se vio involucrado CR7 (debió ser expulsado por darle una patada en el a un rival que estaba en el piso) el último fin de semana no hicieron más que demostrar que todo está fuera de control.

Sin títulos desde la Europa League que logró Mourinho en 2017 y sin galardones en la Premier desde 2013. Manchester United no sabe cómo resolver sus problemas. Entendió que con una enorme inversión (140 millones de euros en este último mercado y 1.350 millones desde el adiós de Ferguson) no resultaron suficientes.

Cristiano Ronaldo le da una brutal patada a Curtis Jones OLI SCARFF - AFP

Una de las señales más significativas de lo que vive este equipo, se vio en la derrota con Liverpool, cuando en el tiempo de descuento de la primera parte, con Manchester 3-0 abajo, Cristiano Ronaldo fue el protagonista de un momento desagradable. El portugués fue a pelear una pelota con Curtis Jones y terminó pegándole una descalificadora patada en el suelo al jugador rival.

La reacción de Ronaldo, tras el partido con una publicación en su cuenta de Instagram, permite comprender qué aire se respira en Manchester: “A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces la partitura no es la que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. El tiempo es ahora”.

No se detiene la ola de rumores tras el golpazo frente a Liverpool sufrida en Old Trafford, ya que comenzó a circular el nombre del italiano Antonio Conte para reemplazar del entrenador noruego Ole Gunmnar Solksjaer. Según el diario británico The Guardian, Conte estaría listo para discutir un acuerdo con Manchester United. Incluso, en la misma publicación se asegura que algunos jugadores de Manchester United habrían planteado dudas sobre Solskjaer tras la histórica goleada por 5-0.

La situación del DT noruego -que renovó su contrato hasta 2024- se tornó muy delicada. Desde su llegada en 2018 United creció, pero no logró conquistar títulos. Y ahora, los malos resultados y las expectativas generadas tras las contrataciones de Cristiano, Varane y Sancho pueden resultaron el motivo que lo eyecte del cargo: “ Es el día más negro desde que estoy acá . La responsabilidad es mía. Tocamos fondo, pero llegamos como grupo demasiado lejos para rendirnos”.

Paul Scholes, leyenda del Manchester United, le apuntó a Paul Pogba, ya que el francés fue expulsado a los 15 minutos de haber ingresado al campo de juego, por darle una brutal patada a Naby Keita. “Pogba entró en el segundo tiempo para tratar de ayudar al equipo e intentar infundir más respeto, tener la pelota y demostrar lo fuerte que es en el centro del campo, pero en cambio lo expulsan por una infracción muy violenta. Te deja con 10 y perdiendo 0-5... Si Ole [Solskjaer] sigue, ¿volveremos a ver a Pogba con la camiseta del United? ”, se preguntó Scholes en el medio de unos de sus comentarios en ‘BT Sport’.

Paul Pogba y el técnico Ole Gunnar Solskjaer, dos de los apuntados en la crisis de Manchester United

Y agregó: “Pogba causó un caos tremendo en los últimos años. Todo el mundo es consciente del talento que tiene y confía en él. Todos los técnicos han confiado en él y han intentado dejar que sea él mismo, pero con toda la conmoción actual, sin haber firmado su renovación... Viene y hace algo así”, finalizó Scholes.