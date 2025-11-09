Videos: del penal atajado por Dibu Martínez al golazo de Buendía en la goleada del Aston Villa al Bournemouth

Este domingo por la mañana, el Aston Villa le ganó 4 a 0 al Bournemouth en el Villa Park por la undécima fecha de la Premier League. Sin embargo, el arquero estrella del equipo —y de la selección argentina— Emiliano “Dibu” Martínez, tuvo su momento cuando atajó un increíble penal que le permitió mantener la racha a “Los villanos”.

El Aston Villa arrancó la temporada sin victoria en sus primeros seis partidos en todas las competiciones. Pero el equipo de Unai Emery ha resurgido ocho de sus últimos diez encuentros y se encuentra en el séptimo lugar en la clasificación.

Apenas pasados los 60 minutos, en el segundo tiempo, el argentino realizó sus clásicos pasos de un lado al otro del arco y sacó afuera la pelota que pateó el ghanés Antoine Semenyo. Entre abrazos y saludos con sus compañeros, el público del estadio local lo aplaudió y vitoreó su nombre.

La atajada del Dibu Martínez

Con goles del otro argentino en el equipo, Emiliano Buendía, Amadou Onana, Ross Barkley y Donyell Malen, el próximo encuentro será el 23 de noviembre frente al Leeds. Con este resultado, el Aston Villa sumó 18 puntos, ubicándose en la 7 posición, mientras que Bournemouth tiene 18 unidades, en la 9 posición en la tabla.

El golazo de Buendía fue el más importante porque abrió el marcador, a los 28 minutos del primer tiempo. El argentino ejecutó un gran tiro libre, que tras tomar un gran efecto y superar a la barrera, ingresó cerca del ángulo superior derecho de Djordje Petrovic. El arquero se vio sorprendido y pudo haber hecho algo más pero se vio sorprendido por el efecto que tomó el balón. Buendía lo ejecutó de gran manera, con una técnica de la que solía verse anotar por esa vía a Cristiano Ronaldo.

El gran tiro libre de Buendía que se transformará en el 1-0 de Aston Villa Prensa Aston Villa

Onana anotó en tiempo adicionado al primer tiempo con otra jugada en la que participó Buendía pero que finalizó con un muy buen remate desde afuera del área que se metió junto al palo derecho del arquero. Eso le dio tranquilidad al equipo de Emery, porque el desarrollo del encuentro, desde lo futbolístico, era parejo.

Y los últimos dos goles llegaron de pelota parada, con jugadas preparadas desde el pizarrón de Emery: el primero de córner, tras un movimiento de distracción de afuera hacia adentro, terminó cabeceando Barkley, peinando la pelota que se metió sobre el segundo; y el 4-0 con un remate de Malen desde la medialuna del área que, tras un desvío, venció al arquero Petrovic.

El golazo de Buendía y lo mejor del partido

Por otro lado, también este domingo, el Brentford venció por 3-1 a Newcastle United como local, en otro de los partidos correspondientes a la fecha 11 de la Premier League. Para Brentford los goles fueron marcados por Kevin Schade, Igor Thiago Nascimento Rodrigues, mientras que para Newcastle United el gol fue marcado por Harvey Barnes.

Después de perder ante West Ham por el mismo marcador una semana antes, el equipo de Eddie Howe una vez más tomó una ventaja temprana para finalmente quedarse con las manos vacías. Harvey Barnes adelantó a los visitantes en el Gtech Community de Londres, pero Newcastle no pudo sostener la ventaja en el complemento y terminó el partido con diez hombres después de que Dan Burn fuera expulsado. Kevin Schade igualó a los 56 minutos tras el gol de Barnes a los 27.

Burn fue expulsado al derribar a Dango Ouattara en el área y el delantero Igor Thiago convirtió el penal a los 78. Igor convirtió su segundo gol en el tiempo de descuento para sellar la victoria, lo que dejó a Newcastle en el 14to. puesto apenas dos puntos por encima de la zona de descenso.

Así está el Aston Villa en la tabla de posiciones, tras la fecha 11

Cómo se disputa la primera división del fútbol inglés en 2025/2026

La Premier League se disputa bajo un formato de grupo único compuesto por 20 clubes. Cada equipo juega un total de 38 partidos a lo largo de la temporada, enfrentando a cada rival dos veces: una como local y otra como visitante. El calendario completo se define mediante sorteo antes del inicio de la competencia. El campeón es el equipo que más puntos suma en la clasificación. Los tres últimos equipos de la tabla descienden directamente a la Championship, la segunda categoría.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

Al término del campeonato, los cuatro primeros clasificados obtienen el pase a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Emirates FA Cup 2025-26 y el equipo que termine quinto en la Premier League acceden a la UEFA Europa League 2026-27. Por su parte, el campeón de la Carabao Cup 2025-26 se clasifica a la UEFA Conference League 2026-27.