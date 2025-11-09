Dónde ver en directo online el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 2025

Se desarrolla este domingo desde las 14 (hora argentina) el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos en San Pablo, correspondiente a la fecha 21 del calendario, con la participación de los 20 pilotos de las 10 escuderías

La carrera se transmite en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y vía streaming en las plataformas digitales Disney+ Premium o F1 TV Pro. En ambos los casos se requiere ser suscriptor para acceder al contenido.

Kimi Antonelli larga segundo en el Gran Premio de Brasil en Interlagos NELSON ALMEIDA - AFP

El GP brasileño puede ser un quiebre para la definición del campeonato de pilotos porque Lando Norris (McLaren) ganó la carrera sprint, hizo la pole position y larga adelante de todos con Oscar Piastri (McLaren) en el cuarto lugar y Max Vestappen (Red Bull) en el 16°. El británico acumula 365 unidades y el australiano tiene 356, luego de la prueba sprint del sábado. Verstappen continúa en el tercer lugar de la general con 326 unidades y, además de que todavía está algo lejos, comienza desde boxes en Interlagos porque, tras ser 16° en la clasificación porque insólitamente no superó la Q1 en la clasificación después de cuatro años, su equipo hizo cambios en el motor y fue penalizado. Con solo cuatro GP por delante incluido el del país Sudamericano, Norris tiene ante sí una gran chance de tomar mayor distancia de ambos rivales.

El torneo de constructores ya se definió tras el Gran Premio de Singapur con el título de McLaren. El equipo británico domina la tabla de posiciones con 721 puntos y su nuevo escolta es, otra vez, Mercedes con 368 gracias a que superó a Ferrari con la prueba sprint en Brasil.

Franco Colapinto, que recientemente fue confirmado por Alpine para la próxima temporada como piloto titular, arranca 18° con la difícil misión de sobrepasar muchos autos para aspirar a sumar puntos. El argentino se accidentó en la carrera sprint, rompió su monoplaza y afrontó la clasificación con el vehículo reparado y no en la mejores condiciones.

Su compañero Pierre Gasly, por su parte, está haciendo un buen GP: fue octavo en la carrera sprint y sumó un punto y larga noveno en la final con la ilusión de subirse al podio como lo hizo en 2024 en el tercer puesto.

