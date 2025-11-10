Video | Insólito episodio en el fútbol canadiense: uno de los arqueros frenó el partido para palear la nieve

Nevaba como nunca. El alerta por tormentas blancas intensas se había expandido por Canadá y Estados Unidos, pero la liga de fútbol canadiense debía definir quién sería el campeón. Finalmente, y bajo un temporal que no daba respiro, Atlético Ottawa, filial del Atlético Madrid, se quedó con el título por primera vez en su historia.

Más allá de las imágenes de los festejos, el partido se quedó con una foto en particular: el momento en que el arquero del conjunto triunfador interrumpió el partido para quitar con una pala parte del exceso de nieve que había en la cancha.

Cuando iban 15 minutos del primer tiempo y el encuentro contra el Cavalry FC, que hasta ese momento era el vigente campeón, iba 0 a 0, Nathan Ingham, cubierto con un gorro de lana, se tomó unos minutos para intentar remover la nieve que se había acumulado sobre el césped y así ayudar a los asistentes que trataban de hacer lo mismo, casi como si fuera una misión imposible en medio de tamaña tormenta.

Insólito episodio en el fútbol canadiense: el arquero frenó el partido para palear la nieve

Pese a que las condiciones climáticas no parecían ser las mejores, el partido se disputó de todos modos y el primero en golpear y hacer que la pelota naranja entrara al arco fue el conjunto visitante. Sin embargo, el jugador de Ottawa David Rodríguez metió un golazo de chilena.

Insólito episodio en el fútbol canadiense: el arquero frenó el partido para palear la nieve Spencer Colby - The Canadian Press

El encuentro, como era de esperarse, no se desarrolló con normalidad porque, cada tanto, algunas personas debían ingresar con máquinas para limpiar un campo de juego que estaba teñido de blanco.

¡Final con nevada en Canadá! 🥶⚽️.



Ottawa sufrió su primera nevada del año el día de la final de la Canadian Premier League entre el Atletico Ottawa y el Cavalry ❄️.



Vía: @TSN_Sports pic.twitter.com/jaCaOhOEET — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 10, 2025

Ya en tiempo extra, el mismo Rodríguez marcó el gol que le dio al conjunto local su primer título, la Copa North Star, en sus seis años de existencia. Con esta victoria, Atlético Ottawa ya tiene asegurado un lugar en la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) 2025, su primera competición continental.