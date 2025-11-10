Video: el golpe de Maxi Salas a un hincha de Boca que grababa a los jugadores de River que no se vio en TV

Un golpe demasiado duro y en un escenario hostil. Una caída que profundizó la crisis y elevó la temperatura en el plantel de River. Un contexto completamente adverso que caló muy hondo en el ánimo del grupo que conduce Marcelo Gallardo. Una derrota contundente ante Boca que pegó de lleno en el ánimo de los millonarios. Y una acción absolutamente injustificada de Maximiliano Salas, que agredió a un hincha de Boca que estaba grabando con su celular la salida del equipo del campo de juego.

En las redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve el momento exacto en que el delantero de River le aplica un golpe por la espalda a la persona que se ve que se graba mientras el plantel millonario abandonaba el campo con toda la Bombonera festejando la victoria por 2-0. La agresión del jugador provocó que esta persona saliera corriendo del sector muy asustado tras una reacción descontrolada.

La agresión de Maxi Salas a un particular tras la derrota en el superclásico

Según algunos medios partidarios, la persona agredida se trataría de alguien que ingresó al campo de juego sin autorización y que no tendría relación con ningún empleado de Boca o dirigente de la institución. Desde River nadie habló sobre el tema y en los vestuarios tampoco se registraron inconvenientes.

Un clima caliente en el plantel

Lo que sucedió tras la derrota de River en el superclásico permitió leer la tensión que se vive en River. Nuevamente el entrenador, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y los jugadores que aceptaron hablar con la prensa hicieron una fuerte autocrítica de lo que el equipo está ofreciendo en el campo de juego. Pero la reacción más significativa fue la de Juanfer Quintero que no sólo se cruzó con un periodista sino que tuvo que desmentir que haya una idea del plantel de desestabilizar el ciclo de Gallardo.

Durante la atención de los futbolistas a los medios de prensa en los pasillos de la Bombonera, una pregunta generó el malestar del colombiano que entendió que contenía mala intención la consulta. Le preguntaron si estaban respaldando al DT y que en la cancha no se demostraba que “se jugaran la piel” o que “entreguen todo” y Quintero respondió: “Tú haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo. He hecho historia con este club. A nadie se le puede olvidar que estamos viviendo un presente muy difícil. Pero tampoco les damos de comer a cosas que no importan”.

Y agrego: “Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué dices? Me parece que no eres profesional por esta situación. Cada quien tiene su profesión, se respeta, pero nadie pone en duda su actitud como ser humano. Creo que en esos traumas siempre está el morbo. Disculpa que te lo diga, pero yo voy de frente. Acá nadie pone en duda eso. Te lo digo porque me dolió, pero nunca te falté el respeto. Lo digo de frente. Jamás le haría una ‘cama’ a un entrenador”.

Además, dio un paso al frente y se hizo cargo del momento: “Tenemos que mirar lo que estamos haciendo, qué errores estamos cometiendo y por qué no estamos a la altura de la situación (...) Nadie quiere perder un clásico: tocamos fondo. En mi caso, levanto la cabeza, somos conscientes de la situación"