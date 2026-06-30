VIDEO: la atajada “a lo Dibu” del arquero de Países Bajos y el insólito autogol que eliminó a su selección en los penales

El arquero neerlandés Bart Verbruggen fue una de las figuras de su selección en la derrota y eliminación ante Marruecos en los 16avos de final del Mundial 2026: fue un sostén de la naranja y tuvo una de las mejores atajadas del Mundial (hasta ahora), mostrando seguridad ante sus compañeros. Sin embargo, durante la tanda de penales, fue protagonista de un insólito episodio que contribuyó a la clasificación de la selección africana.

Si bien el partido fue parejo, Países Bajos mostró equilibrio en todas sus líneas y casi no tuvo momentos de peligro en su contra. De ese modo, el gol de Cody Gakpo, a los 72 minutos, le dio aún más tranquilidad y parecía encaminarse a la clasificación.

Aun así, en el cierre de los 90 minutos, Issa Diop se metió en el área y, con un cabezazo, empató el marcador 1-1. El tanto implicó un golpe anímico para el conjunto europeo que pasó de estar a segundos de los octavos de final a tener que aguantar media hora más de partido.

Fue en la prórroga donde Verbruggen agigantó su figura y apareció cuando su equipo más lo necesitó. El arquero mantuvo la misma mentalidad que tuvo durante el tiempo regular y fue clave en algunas ocasiones.

A los 96 minutos, Soufiane Rahimi desbordó y armó una jugada personal que lo dejó mano a mano. En cuestión de milésimas, el portero de Brighton se estiró e con la rodilla como último recurso, desvió la pelota de manera similar a la atajada de Emiliano Martínez a Randal Kolo Muani en la final del Mundial 2022.

¡ATAJADA MILAGROSA DE VERBRUGGEN!



Impresionante jugada de Rahimi, pero el arquero de Países Bajos sacó un pie MILAGROSO y mantiene el empate en el alargue.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PEgKJxzOyQ — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

La tapada de Verbruggen fue clave para el seleccionado neerlandés, que no pudo volver a convertir y terminó yendo a los penales. Los dirigidos por Ronald Koeman tuvieron algunas ocasiones, pero Marruecos se cerró bien y, después de la atajada, casi no hubo chances de gol para ninguno de los dos.

Ya en la tanda de los 12 pasos, Países Bajos arrancó por delante: en la primera ejecución, Teun Koopmeiner convirtió y Neil El Aynaoui, de Marruecos, erró. Pero en el segundo turno, Justin Kluivert malogró el suyo y puso la ventaja en manos de su arquero.

Soufiano Rahimi se posicionó para ejecutar el segundo penal del país africano con la posibilidad de empatar el marcador y, en un principio, se le fue negado: Verbruggen adivinó y lo tapó. Pero la pelota quedó boyando al filo de la línea de gol y el arquero la empujó involuntariamente con el taco hacia adentro mientras se recomponía. De esta manera, quedaron igualados y la paridad se terminó recién al final, cuando Saibari anotó después de un errado de Summerville, y llevó a Marruecos a los octavos de final.

¡SE LE ESCAPÓ A VERBRUGGEN!



El arquero de Países Bajos adivinó el penal de Rahimi, pero la pelota se le escurrió por debajo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6sBNjE9d4g — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Si bien Países Bajos fue uno de los seleccionados que clasificaron primeros de su grupo que más goles recibió, con cuatro unidades, Verbruggen, en su primer Mundial, tuvo actuaciones destacables y fue clave en el empate ante Japón y la goleada 5 a 1 a Suecia.

En la tanda también se vivieron momentos de mala fortuna para los jugadores: de los 10 penales ejecutados, tres dieron en el palo. Cuando les tocó patear, El Aynaoui, y Achraf Hakimi (Marruecos) y Kluivert (Países Bajos) erraron porque la pelota se desvío en el poste.