VIDEO: Lo mejor de Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026

Las selecciones de Francia y Marruecos están jugando en el estadio de Boston, en Foxborough, Massachusetts, por la primera llave de cuartos de final del Mundial 2026, en un partido con terna arbitral argentina: dirige Facundo Tello, con Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes. En el segundo tiempo, el equipo europeo se impone por 2-0.

En un contragolpe rápido, el equipo galo tuvo una gran oportunidad de ponerse en ventaja con un penal, antes de la pausa de hidratación. A los 25 minutos, Desiré Doué se la robó a Achraf Hakimi, lideró el ataque y asistió a Kylian Mbappé, que aceleró por izquierda y al ingresar al área fue bajado por Noussair Mazraoui. Enseguida, Tello marcó la falta, pero hubo algunos minutos de suspenso, por reclamos, la necesidad de que el VAR lo confirme y algunos jugadores marroquíes que invadían la zona.

¡PENAL PARA FRANCIA!



Kylian Mbappé cayó en el área de Marruecos tras la falta de Noussair Mazraoui.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CZCQioSx8B — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Así, recién a los 28, se produjo la ejecución. Y allí el arquero Yassine Bounou, reconocido como Bono, que ya había tenido una muy buena intervención para evitar un gol de cabeza de Dayot Upamecano, le adivinó la intención a Mbappé al arrojarse hacia la izquierda y se lo contuvo, más allá de una débil ejecución por parte del crack galo. Fue el primer penal que erra el número 10 francés en una Copa del Mundo y se mostró fastidioso por la demora en lanzarse.

A los 15 minutos de la segunda etapa, Mbappé no falló y puso el 1-0, en medio de una fuerte protesta de los futbolistas marroquíes por una falta que no pudo observarse en el inicio del ataque. El jugador de Real Madrid recibió un pase corto de Doué, enganchó casi sobre la línea del área, esta vez por delante de Issa Diop, y definió junto a un palo, para sorprender a Bono. Kiki, que fue reemplazado a 15 minutos del final, lleva 20 goles en Mundiales, incluidos los 8 en la Copa vigente.

Francia llegó al 2-0 seis minutos después, con una definición de media distancia de Ousmane Dembélé, que recibió de Mbappé, encaró hacia el área, se perfiló y sacó un remate que viajó hasta la red, sin que el manotazo de Bono pudiera impedirlo. En una ráfaga, la selección gala sacó una buena diferencia.

Las restantes tres series se disputarán entre el viernes, cuando se midan España y Bélgica, a las 16 (hora argentina) y el sábado, día en el que Noruega jugará con Inglaterra, a las 18, y la Argentina chocará con Suiza, a las 22.