A qué hora juega Francia vs. Marruecos y por dónde se puede ver online

Francia y Marruecos inauguran este jueves 9 de julio, Día de la Independencia en la Argentina, los cuartos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el partido que inicia a las 17 (hora argentina) en el Gillette Stadium de Boston y arbitra el argentino Facundo Tello.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Francia vs. Marruecos

El equipo galo demostró en cuatro de sus cinco encuentros anteriores su poderío ofensivo -es el que más goles anotó en el torneo- y dejó en claro que es el máximo candidato al título. El rival que más le costó fue Paraguay en octavos, al que superó apenas 1 a 0 con un penal de Kylian Mbappé. No obstante, dominó el partido y nunca pasó zozobras frente a un oponente que intentó romper su juego más que construir el suyo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps debutó en la zona I con una victoria 3 a 1 sobre Senegal y, después, venció a Irak 3 a 0 y a Noruega 4 a 1. En 16avos de final lo sufrió Suecia 3 a 0. Con cinco victorias, persigue su sueño de jugar la tercera final seguida y conseguir su tercera estrella, tras la coronación en Rusia 2018 y la desazón en Qatar 2022.

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, dos figuras cara a cara en Francia vs. Marruecos

El conjunto marroquí, por su parte, dejó en el camino en 16avos de final a Canadá con una victoria 3 a 0 y anhela dar el gran golpe para que África gane su primera Copa del Mundo. En la primera etapa compitió el Grupo C y debutó con un empate frente a Brasil 1 a 1. Luego, le ganó a Escocia 1 a 0 y a Haití 4 a 2 y logró el segundo puesto en la tabla de posiciones. En 16avos, en tanto, sacó a Países Bajos por penales 3 a 2, tras igualar 1 a 1.

La gran baja en Marruecos, y del partido, es la de Ismaël Saibari. El delantero estrella del equipo sufrió una lesión muscular ante los canadienses y quedó descartado para el encuentro. Su reemplazante, se suponía, iba a ser Soufiane Rahimi, pero el entrenador Mohamed Ouahbi sorprendió y ubicó como único atacante a Brahim Díaz, el futbolista de Real Madrid.

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