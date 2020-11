Crédito: Prensa/Boca

4 de noviembre de 2020

Todo parece indicar que la vuelta al equipo de Sebastián Villa está cada día más cerca. Algunos hablan de que podría viajar a Rosario para tener algunos minutos ante Newell's, otros se animan a más y hasta entienden que podría ser titular. Lo cierto es que desde Boca miran atentos el impacto de este regreso.

Si bien desde la entidad xeneize se mostraron muy cautelosos respecto de este caso de violencia de género, pusieron en marcha un contacto con Daniela Cortés, la ex pareja del futbolista, comenzó a darle forma a este retorno. Saben que, internamente, el tema será complejo de manejar, por eso trazaron estrategias para allanar el camino. Las urgencias deportivas y la chance de revalorizar al colombiano terminaron por pensar en esta historia.

En las últimas horas, el retorno del colombiano se aceleró pero nada fue casualidad, ya que algunas autoridades del club, hace más de dos semanas, se comunicaron con Cortés para conocer la mirada de ella en el caso de que Villa vuelva a pisar un campo de juego de manera oficial. La respuesta de la mujer, lejos de la controversia, es lo que potenció la iniciativa de reconsiderar la medida de apartar al futbolista de las competencias oficiales hasta tanto se resuelva su situación judicial. Incluso, el abogado de ella, Fernando Burlando, fue quien reveló la existencia de esa comunicación y que su defendida ya "no tiene rencor".

Todo se pensó con mucho cuidado y se fue preparando el terreno. Primero se dio un acercamiento de Villa y su ex pareja a través de las redes sociales, con mensajes conciliadores, y en el que ella comenzaba a deslizar que no estaba en contra de que el futbolista pudiera seguir trabajando. Y en algún cruce de esas historias en Instagram se pudo leer algún agradecimiento de Villa por el gesto de Cortés.

Después fue Miguel Ángel Russo que en la última conferencia de prensa, antes del comienzo del torneo local, habló del caso de Villa: "Desde el primer momento supe todo. Villa sigue trabajando desde hace cinco meses con el grupo de psicólogos y todo lo que se requiere. Con el Consejo de Fútbol estamos encima del jugador pero a nivel humano, fuera de lo legal y de la justicia, que es tema de abogados".

Y por último apareció el comunicado que publicó el club en su sitio web en el que asegura que no miran para otro lado sobre temas que trascienden la identidad del club y que impactan en la sociedad, pero también dejaron claro en esa nota: "Con respecto a Sebastián Villa, centraremos nuestro esfuerzo en la persona, quien cumple con gran profesionalidad su contrato laboral respetando el entrenamiento y estando a disposición del técnico, bajo determinadas pautas y cuidados propuestos, como el trabajo de un equipo interdisciplinario que ya provocó mejoras en Sebastián y que lo seguirá acompañando en todo este proceso".

En este proceso, además algunos detalles de los dichos de Fernando Burlando también juegan un papel fundamental, ya que en una entrevista con Mariano Closs, el abogado explicó algo que en la entidad xeneize tomaron muy en cuenta: "El agradecimiento de Daniela tiene que ver con cómo se manejó Boca. En distintas jerarquías de Boca se comunicaron con el estudio y con Daniela para saber cuál era su situación. La Justicia iba por un carril y Boca buscó darle tranquilidad a Daniela. Los últimos mensajes de un alto dirigente de Boca fue para saber cómo le caía a Daniela la posibilidad de Villa en algún partido y Daniela expresó que ella lo perdonaba, eso fue al poco tiempo del episodio que se denunció. Boca nos pide opinión y nos parece muy bien. Y en realidad es particularidad de que trabaje o no Villa no le importa. En Daniela no veo rencor u odio, no veo una persona que quiere que le pase lo peor a Villa".

Ante este escenario es que las cosas en Boca se fueron modificando. Primero tuvieron un tono muy fuerte con el colombiano y lo dejaron dos meses sin acción con el equipo. Se pusieron duros en negociaciones que podían darle la chance de seguir su carrera en Brasil y en el último mes, después de ver las necesidades deportivas del equipo, más la chance de potenciar un futbolista de cara al mercado internacional, es que se valora el esfuerzo de Villa por conciliar con Cortés y de entrenarse sin hacer más ruido.

Así es que Russo ya evalúa darle minutos al atacante colombiano, si bien algunos creen que puede ser contra Newell's, el fin de semana próximo, la realidad es que hasta se podría pensar en que la vuelta sea ante Talleres, en la Bombonera, con 15 días más para medir la tensión por este tema. Lo concreto es que Villa parece tener el camino libre para volver a trabajar.

