Boca Juniors vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La séptima fecha del Torneo Apertura 2026 tiene dos encuentros pendientes y uno de ellos lo protagonizarán Lanús y Boca Juniors el próximo miércoles 4 de marzo en La Fortaleza por el Grupo A. El cotejo está programado a las 21 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Darío Herrera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.60 contra 2.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a

El Granate igualó ante Defensa y Justicia 1 a 1 como visitante este domingo, en su primer juego después de haber conquistado la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el estadio Maracaná. El equipo de Mauricio Pellegrino jugó por ese trofeo como campeón de la Copa Sudamericana 2025 y se impuso por un global de 4 a 2 gracias a una alegría 1 a 0 como local y un triunfo 3 a 2 en tiempo suplementario en Río de Janeiro.

Con la igualdad ante el Halcón en Florencio Varela, llegó a cuatro cotejos sin victorias -tres pardas y una caída- y se ubica décimo en la tabla de posiciones con nueve puntos producto de dos triunfos, tres empates y una derrota. En ese marco, y después de dejar atrás la contienda continental que fue prioridad para la institución en el arranque de la temporada, necesita torcer el rumbo en el plano doméstico.

Lanús jugará en la Fortaleza por primera vez desde que ganó la Recopa Sudamericana Buda Mendes - Getty Images South America

El xeneize, en contrapartida, tuvo un mal arranque de temporada y en su última presentación igualó con Gimnasia de Mendoza 1 a 1 en la Bombonera, donde los hinchas volvieron a manifestarse contra el funcionamiento del equipo y la Comisión Directiva que preside Juan Román Riquelme. La continuidad del ciclo de Claudio Úbeda está cada vez más en veremos porque se aproxima la Copa Libertadores 2026 y su equipo no llega al nivel que necesita para volver a dar una vuelta olímpica -este domingo se cumplieron tres años de la última que logró, en la Supercopa 2022-.

En un contexto adverso y con un plantel que tiene varios lesionados, el regreso de Leandro Paredes ante el Lobo es lo único positivo que pudo rescatar el elenco azul y oro contra Gimnasia, donde repitió errores y le costó generar ocasiones para anotar. Con la unidad que sumó, llegó a un total de nueve producto de dos triunfos, tres empates en sus últimos tres cotejos y dos caídas y sigue afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Lo positivo para Boca es que contará con el aliento de sus hinchas en La Fortaleza porque el local vende alrededor de 10 mil entradas a un costo de $90.000 cada una, lo que generó algo de polémica. Las mismas se pueden adquirir en el sitio web oficial del Granate y es probable que la parcialidad xeneize agote los tickets para presenciar un juego como visitante después de casi siete meses -la última ocasión fue ante Defensa y Justicia en Florencio Varela-.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en los octavos de final del Torneo Apertura 2025 con victoria de Boca 4 a 2 por penales en la Bombonera, tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.