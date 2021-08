Virgil van Dijk vuelve a ver el sol: su largo viaje por la inactividad y la posible vuelta al Liverpool

La inactividad, esa etapa de “amesetamiento” de la que ningún jugador de fútbol quiere oír nada y por la que todas las estrellas -con un número limitado de excepciones-, pasan en algún punto de sus carreras. Les ocurre a los mejores, porque las lesiones no discriminan, y como una tormenta de verano, pueden arruinar un día perfecto sin aviso. El 18 de octubre de 2020, la rodilla de Virgil van Dijk impactó en un choque involuntario con la pierna de Jordan Pickford, el arquero de Everton, en el clásico con Liverpool. Eso derivó en una rotura de ligamentos cruzados que corrió de la escena en el mejor momento de su carrera a alguien que, prácticamente, no conocía las lesiones. “It is not good (no es bueno)”, dijo Jürgen Klopp tras ese partido, en referencia a la gravedad de la herida. Así, el hombre que casi le roba el balón de oro a Lionel Messi en 2019, aterrizó en la tierra seca, en ese período de oscuridad que los futbolistas deben atravesar para poder volver a resurgir.

Las situaciones de ese tipo no eran conocidas, entonces, por el zaguero de Liverpool y la selección neerlandesa. Con la excepción de una peritonitis grave que tuvo en 2012 y un traumatismo que sufrió en el tobillo en 2016 -cuando jugaba en Southhampton-, su cuerpo nunca había sido obligado a transitar una fase de desconexión tan larga. Una vez sufrió la rotura de una costilla, pero se recompuso en cinco días e inmediatamente volvió a los entrenamientos. Es una verdadera fiera competitiva.

Pickford aborda a Virgil van Dijk en un desafortunado choque. El defensor sufrirá, segundos más tarde, un grave lesión en su rodilla Peter Byrne / POOL / AFP - Archivo

Sin embargo, ese choque con Pickford escribió un punto y aparte en su mejor momento. Al campeón de la Premier le dolió de verdad. “Lesionarse te lleva a un mal lugar [...] especialmente al principio, cuando te sentís deprimido, estás en casa, te han operado, no podés dormir y todas estas cosas... básicamente el mundo se cierra por completo, de manera repentina” , decía en mayo al sitio oficial de Liverpool.

Luego de esa tarde de clásico contra Everton, Klopp fue consultado por su pieza clave; sobre por qué fue reemplazado. “Nunca se pierde un partido. No se qué tan mala es esta lesión, pero no se ve bien”, dijo el DT, preocupado. Liverpool había abordado un tren de éxitos que viajaba a alta velocidad; y no pensaba frenar...Pero la baja del número 4 provocó un efecto negativo en la producción futbolística que luego sería aumentado por la ruptura del tobillo de su compañero de zaga, Joel Matip, quien estuvo 152 días inactivo, y los problemas de Joe Gómez, otro de los que juegan en la cueva, a quien se le diagnosticaron “problemas del tendón rotuliano” en noviembre de 2020. Este último estuvo más de seis meses sin pisar el césped de Anfield.

La ausencia de los caudillos se evidenció en los números: mientras en la Premier League 19/20 el equipo del alemán cosechó 99 puntos -concibiendo solo 33 goles-, el rendimiento en la liga 20/21 fue mucho más sobrio: 69 puntos y 42 goles recibidos - y a 17 puntos del campeón, Manchester City-.

Mientras tanto, Van Dijk aguardaba desde afuera. “El sol volverá a brillar, así que lo hace un poco más fácil”, decía, ilusionado con volver a pisar una cancha en el calor del verano boreal. El defensor declinó la oportunidad de jugar para Países Bajos en la Eurocopa en pos de “darle tiempo a su rodilla”.

“Ohhh, cuánto extraño ver gente en los estadios”, comentaba nostálgicamente en un tuit de la cuenta oficial de Liverpool, donde se veía un extracto de la histórica remontada contra Barcelona en la UEFA Champions League 2018/2019.

Gini W!!! Oh what do I miss seeing fans in the stadiums 😬 — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) May 7, 2021

A esa altura de su rehabilitación, una vuelta en primera fecha de la liga inglesa parecía improbable, al menos según Klopp, que declaraba en conferencia de prensa: “Nadie me dijo: «abrochate el cinturón, preparate, los chicos [por Van Dijk, Matip y Gómez] estarán en el entrenamiento del equipo la semana que viene». Entonces no, nada cambió realmente. Pero están en el buen camino”. No obstante, Van Dijk cargaba la barra: sin pausa, dejaba atrás la lastimadura y los efectos de la cirugía.

Llegó a ser considerado el mejor stopper del mundo. Incluso, en esa remontada histórica contra el club culé, resistió muy bien los avances de Lionel Messi, un rival “imparable”, según él, y “el jugador más difícil de marcar”, también palabras suyas. En la votación por el Balón de Oro de 2019, el holandés estuvo a siete votos de arrebatarle el premio a La Pulga : en el escrutinio final, obtuvo el 24,11% de los sufragios, mientras que el argentino se coronó con el 24,36%. Centésimas de diferencia.

Messi casi escapa de Van Dijk; sólida performance del zaguero holandés AP

Hoy, Virgil Van Dijk está apto para volver. De hecho, hizo fútbol hace dos semanas, en un amistoso contra Hertha Berlin, cuando ingresó a los 69 minutos y a los 79 regaló un error defensivo digno de un amateur. Nada preocupante, es una imagen común, corriente y aceptada cuando un deportista vuelve a la actividad luego de un período tan extendido en el taller de reparaciones.

Klopp lo ve preparado para ingresar este sábado, en el debut por la Premier League contra Norwich City: “Pareciera que sí [que está disponible para empezar]. Pero no tenemos nada que apresurar en este departamento“ , dijo al sitio oficial de la institución. “Solo tenemos que tomar una decisión sobre quién comenzará, quién entrará, cosas como ésta y si creo que están listos para los 90 minutos, entonces están listos para comenzar”, continuó, refiriéndose también a Matip y Gómez. En el interín, el holandés presionaba: “No puedo esperar” , dijo tras uno de los amistosos de la gira de agosto.

Liverpool rescata a la piedra angular de su plantel, al componente fundamental de un agresivo equipo que muerde y aprieta alto. Jugadores como él, Matip y Gómez, son importantes para ese estilo de juego, marca registrada de su icónico entrenador, quien esta temporada buscará recuperar el diferencial que lo transformó en ese rayo que agitaba las defensas de los clubes más poderosos de Europa. No importa que esté fuera de forma. Liverpool confía en él: hace unas horas se confirmó la noticia de la extensión de su contrato. En Anfield Road lo blindan hasta 2025.