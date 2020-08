Fuente: Archivo

Este martes se juntarán Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, y Claudio Tapia, presidente de la AFA, en la Casa Rosada. Y de allí podría salir la fecha para que los equipos que participan en la Copa Libertadores empiecen con los entrenamientos. Los clubes más presionados por el fixture, en ese sentido, son River, Boca, Racing, Tigre y Defensa y Justicia, quienes el 17 de septiembre deberán jugar sus primeros compromisos internacionales.

"Nos vamos a reunir con la gente de AFA, el Jefe de Gabinete, Lammens y yo. Ya nos mandaron el protocolo, lo estamos viendo. Vamos a tratar, con responsabilidad, de ver cómo se reinician las actividades, pero no les puedo decir el día", había dicho Ginés este domingo.

Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, también se refirió al tema y ayer expresó la postura de la Ciudad. "Es un tema de la AFA con el Gobierno Nacional. Mi comentario fue el mismo que hicimos cuando discutimos el tema de las personas que hacen actividad física nocturna: se puede hacer actividad física mientras se mantenga el distanciamiento. Y los deportistas también lo podrían hacer".

Diego Milito, manager de Racing, reconoció ayer que va a ser difícil que un equipo argentino gane la Copa Libertadores: "Es muy difícil llegar bien a la fecha de la Libertadores. Vamos a llegar con una desventaja muy grande, porque los equipos de otros países ya están entrenando o jugando. Los equipos uruguayos, paraguayos y brasileños ya están compitiendo. Nosotros ni siquiera volvimos a entrenar".

Pero no sólo los jugadores que participan en la Libertadores pretenden volver a entrenar. Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, había manifestado: "La TV nos sigue pagando, pero no estamos jugando. Y no sé cuánto tiempo seguiremos así. Si no volvemos, la tele no paga más, tenemos que desarmar los planteles y va a quedar mucha gente en la calle".

Y Maxi Gagliardo, arquero de Arsenal, en diálogo con Radio 94.7 fue crítico ayer ante la incertidumbre sobre las prácticas: "Ya ahora no da más, nuestro cuerpo necesita entrenar. Nos sentimos hasta discriminados, porque entrenan las Leonas, entrenan los atletas olímpicos, sale a correr la gente a la calle y nosotros no podemos ni si quiera ir a los clubes a empezar a movernos", expresó Gagliardo. Y agregó: "Uno ve el Cantando por un Sueño y no sé lo indispensable que será, pero hay 40 personas en un estudio y nosotros no podemos entrenar diez, veinte personas en tres canchas diferentes con veinte metros de distancia. Hay muchos trabajos que se fueron abriendo y nosotros nada".