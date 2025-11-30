Walter Samuel habló en Italia sobre las posibilidades de Dybala y Soulé en la selección argentina

Walter Samuel, una pieza clave en el cuerpo técnico de la selección argentina que conduce Lionel Scaloni, siempre se caracterizó por ser muy reservado y no hablar demasiado en los medios de comunicación; como jugador y, también, ahora. Por ello cada expresión nueva tiene más valor. El exfutbolista de Newell’s y Boca participó de un evento solidario en Milán, el Aspria Charity Open, y en un contacto con Sky Sport, se refirió a varios argentinos que compiten en Italia.

“¿(Paulo) Dybala y (Matías) Soulé con la selección argentina? No le cerramos la puerta a nadie. Veremos qué decide el seleccionador en los próximos meses para el Mundial", se limitó a decir el Muro, que tuvo una extensa y productiva carrera en Italia, actuando en Roma (de 2000 a 2004) e Inter (de 2005 a 2014).

Walter Samuel, uno de los ayudantes de Scaloni en la selección argentina campeona del mundo Aníbal Greco - LA NACION

Soulé es uno de los jóvenes talentos que se destacan en Europa. El jugador de 22 años es una de las figuras de Roma, protagonista desde la cúspide de la Serie A. En los últimos tiempos hubo distintas versiones sobre su futuro, ya que Genaro Gattuso, el entrenador de Italia, lo mira de reojo y ya había despertado entusiasmo en el pasado. En este contexto, el marplatense fue categórico sobre el seleccionado que quiere representar. El volante y delantero (según la ocasión) actuó en los equipos juveniles de la Argentina Sub 20 y Sub 23 y ya fue convocado tiempo atrás por Scaloni, pero todavía no sumó minutos en la selección mayor.

“Él es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación con Argentina no se desbloquea. Hoy todo está abierto, él legalmente tendría la posibilidad de ser convocado. Es el único de los jóvenes argentinos que todavía no jugó ni un minuto, se está convirtiendo en un líder en un equipo importante como Roma y merece una oportunidad”, advirtió el manager Martín Guastadisegno.

Rápidamente llegó la respuesta de Scaloni: “Está en el radar, como tantos otros chicos que creemos que también nos pueden aportar. Ha estado con nosotros, también Buonanotte, Garnacho, Carboni, son chicos que nosotros los vemos con futuro de selección y vamos a ir convocándolos cuando veamos que tienen la posibilidad. Así que esa es la idea. Pero bueno, sí, están en el radar como todos los otros”.

El Matías Soulé, figura en Roma, espera una convocatoria a la selección argentina Andrew Medichini - AP

Samuel, uno de los ayudantes de campo de Scaloni junto con Roberto Ayala y Pablo Aimar, habló sobre Nico Paz, el joven jugador de Como que ya se sumó al seleccionado. “Ya dio un salto de calidad el año pasado y ahora lo confirma. Lo estamos integrando poco a poco; es el futuro de la selección. Contamos con él”, expresó el exdefensor central.

Además, Samuel elogió a Cristian Chivu, el actual entrenador de la Roma, que fue su compañero como jugador: “Compartimos mucha experiencia en Roma y con el Inter. Está muy bien preparado y se dio cuenta de que no había mucha necesidad de cambiar el equipo”. El equipo de la capital italiana está haciendo una fenomenal campaña en el Calcio: marcha segundo, a un punto del líder, Milan, aunque con un partido menos (esta tarde, frente a Nápoli, que es el tercero en el torneo).

Walter Samuel tuvo una destacada carrera en Italia, actuando en Roma e Inter

Otro de los jugadores de la liga italiana que actúan en la selección argentina es el delantero Lautaro Martínez, claro. Consultado por el delantero de Inter, Samuel respondió: “Cuando se va o no juega, es normal sentirse mal. Lo importante es empezar de nuevo con la mentalidad adecuada al día siguiente para el equipo. Son cosas que deben quedar ahí. Lautaro ha hecho y está haciendo grandes cosas por el Inter”.

Samuel estuvo en Italia participando de la decimotercera edición del Aspria Charity Open, que “une deporte y solidaridad en un único evento”. El acontecimiento tiene como “objetivo recaudar fondos y aumentar la conciencia de la comunidad sobre temas importantes como la prevención y el control del cáncer, la lucha contra la pobreza y el apoyo a las personas necesitadas”. Además de Samuel, estuvieron invitados el entrenador Cristian Brocchi, el exfutbolista brasileño Serginho, el exarquero Dida y las extenistas Francesca Schiavone y Flavia Pennetta, entre otras personalidades. La subasta benéfica incluyó una raqueta de Jannik Sinner (actual número 2 del mundo) y una camiseta firmada por Paolo Maldini.

Roberto Ayala, Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel, el cuerpo técnico de la selección argentina @Argentina

Samuel, una figura sumamente reconocida en Italia, es nacido Laborde, Córdoba, pero desde la niñez vivió en Firmat, Santa Fe. No se formó en Boca, se desarrolló en Newell’s, pero se convirtió en un símbolo del club xeneize cuando conquistó la Copa Libertadores 2000, con Carlos Bianchi como director técnico. También fue multicampeón con Roma, Inter y hasta Basilea, el último club en el que actuó.