Xabi Alonso, DT de Real Madrid, quiere quedarse con Franco Mastantuono durante el Mundial Sub 20

Xabi Alonso, entrenador de Real Madrid, dio a entender que su club no cederá al argentino Franco Mastantuono a la selección Sub 20 para el mundial de la categoría, que se jugará entre el 27 de este mes y el 19 de octubre en Chile. “Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, dijo el vasco durante la conferencia de prensa previa al partido de este sábado ante la Real Sociedad (11.15 de la mañana, hora de la Argentina) por la Liga de España.

En rigor, la cesión de los jugadores para los mundiales juveniles sigue siendo opcional. Las instituciones no están obligadas a prestarlos para los torneos ecuménicos. Así, si Mastantuono se transforma este mes en pieza clave del equipo blanco su presencia en la Copa del Mundo de la principal categoría juvenil quedará descartada de plano. Más allá de la presión que pueda hacer el propio mediocampista surgido en River, cuyo compromiso con el equipo nacional está fuera de toda duda.

El argentino Franco Mastantuono, con la camiseta de Real Madrid Miguel Oses - AP

En caso de ser convocado -y prestado- el futbolista de 18 años recién cumplidos podría perderse hasta ¡siete partidos! con la camiseta de Real Madrid. Una cifra demasiado alta para el club merengue, que invirtió 45 millones de euros en su fichaje durante la última ventana de transferencias. Además, tanto Santiago Solari -director deportivo- como el propio Alonso ven un enorme potencial en el argentino y no quieren que su progresión se detenga.

Tanto es así que Mastantuono hizo su estreno con la camiseta blanca en el partido contra Osasuna (primera fecha de la Liga de España) y en los dos encuentros siguientes actuó desde el inicio: fue titular ante Real Oviedo y Mallorca. El argentino regresó a la capital española luego de una semana que no olvidará: ante la licencia de Lionel Messi y la lesión de Thiago Almada, el juvenil nacido en Azul (provincia de Buenos Aires) usó por primera vez la mítica camiseta número 10 de la selección argentina.

En la búsqueda del éxito

La conferencia de prensa de Alonso también abordó otros temas: “Queremos tener éxito y gestionar bien el equipo, con las calidades futbolísticas y con las calidades humanas. Queremos que todos se sientan en el barco y preparados para remar cuando sea necesario. Ahora empezamos un bloque muy exigente con partidos cada tres días hasta el siguiente parón y necesitamos de todos en la misma dirección”, dijo el técnico del Real Madrid.

Xabi Alonso valoró positivamente el tener “más jugadores de lo normal” durante la doble fecha FIFA de la última semana. “Afrontamos un bloque de partidos con ganas de seguir la dinámica y seguir creciendo. Estamos en fase de seguir consolidando cosas y analizando qué es lo que podemos mejorar. Empezamos en Anoeta [el estadio de la Real Sociedad, su rival de este sábado], que siempre es una salida exigente, y en esta primera fase de la temporada tenés que ir fijando objetivos a corto plazo para llegar en buenas condiciones a abril y mayo”, añadió.

El español Xabi Alonso, entrenador de Real Madrid Matt Rourke - AP

Una vuelta a Anoeta que será especial para el entrenador, que vistió la camiseta de la Real Sociedad. “No sé con quién irá mi padre, eso tendrías que preguntar a él, espero que con nosotros. Pero sí que en casa es un partido especial”, confesó el ex mediocampista central.

Ante la Real Sociedad, podría volver el tridente formado por Vinícius Jr., Rodrygo y Kylian Mbappé, hasta el momento inédito en el torneo local, aunque según el técnico blanco que no lo hayan hecho hasta ahora “no significa nada”. “Tan solo llevamos tres partidos, a veces pretendemos sacar conclusiones muy definitivas después de un periodo muy corto. Hay que ir con más calma, y con un plazo más amplio ya podremos valorar”, razonó.

Alonso también destacó el “buen momento” que atraviesa Mbappé, “físico y personal”. “Está afrontando esta segunda temporada con muchas ganas, lo ves en el día a día también asumiendo el rol de líder. Tenemos que ir poco a poco asentando las bases de cómo queremos competir y de cómo queremos funcionar para ir desarrollándonos como equipo. Kylian es fundamental y lo necesitamos”, halagó.

Sobre el estado físico del equipo, el donostiarra confirmó que están “mejor”, y que ahora entran en su dinámica normal, que es “jugar partidos cada tres días”. “Necesitamos gente fresca, gente que esté con esa sensación de que puede participar en cualquier momento. Vamos a recuperar efectivos y tendremos pocos lesionados, o sea que estamos con buenas garantías”, indicó.

Además, el entrenador madridista confesó que sabe que tiene “mucha trascendencia” tanto en la Liga como en la Champions estos próximos partidos. “Son puntos que pueden ser decisivos a largo plazo. El martes también recibimos al Olympique de Marsella en casa, y son rivales diferentes pero que hay que afrontarlos”, recordó.

(Con información de la agencia DPA).