Real Madrid se juega la temporada en la Champions League ante Bayern Munich con Franco Mastantuono más relegado que nunca
El argentino solo jugó 74 minutos en los últimos dos meses y medio; tiene menos protagonismo que al comienzo de la temporada y su convocatoria al Mundial es incierta
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Es el partido más disputado de una competencia que en su creación fue bautizada Copa de Europa y en la década del noventa pasó a denominarse Champions League. El de este miércoles, en el Allianz Arena, será el 30° cruce entre Bayern Munich y Real Madrid, que paradójicamente nunca se enfrentaron en una final, y eso que son dos clubes que entre ambos reúnen 21 títulos. Lo que estará en juego es la clasificación a las semifinales, con el equipo alemán mejor perfilado tras el 2-1 en el Santiago Bernabéu.
En el historial, 14 de las 15 series que disputaron fueron por playoffs. En la ida, Real Madrid la pasó mal hasta los primeros minutos del segundo tiempo, parecía que el fútbol intenso de Bayern iba a establecer diferencias indescontables (ganaba 2-0), pero el equipo de Álvaro Arbeloa tuvo una media hora final en la que resurgió con el espíritu de las remontadas que marca su historia reciente.
En Munich, Real Madrid deberá conseguir el triunfo que se llevó en tres de sus últimas cuatro visitas. En dos ocasiones fue por 2-1, resultado que llevaría la serie al suplementario, y en la restante goleó 4-0. Ya lo dijo Arbeloa en la conferencia de prensa: “Ganar en Munich no es un milagro para el Madrid. Somos el equipo que nunca se rinde, el de las 15 copas de Europa”.
En cambio, Jude Bellingham dejó un poco de lado la mística y se enfocó más en la actualidad: “Para nosotros, cada derrota en la Liga de Campeones parece un desastre. Dada nuestra situación, el partido es una final, será a todo o nada”. La referencia del media-punta inglés fue al punto límite en que se encuentra Real Madrid, al que una eliminación dejaría sin títulos por segunda temporada consecutiva. La Liga de España quedó lejos luego de que el líder Barcelona le sacara nueve puntos de ventaja tras el fin de semana, con siete fechas por delante.
👋🇩🇪 Hallo, Munich! pic.twitter.com/klqbMsmnSZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 14, 2026
Para intentar dar un paso de gigante en Baviera, Real Madrid pone los pies de Franco Mastantuono en un muy segundo plano. En el momento de la temporada en la que se definen los títulos más importantes, el exfutbolista de River está más relegado que nunca, desde que en agosto pasado se incorporó en un pase por 45 millones de euros.
Solo disputó 74 minutos en los últimos dos meses y medio. Todo un contraste con la activa participación que registró al comienzo del curso, cuando estuvo en 12 (nueve titularidades) de los primeros 14 encuentros de Xabi Alonso, el entrenador que avaló fervientemente su contratación y que terminó de convencerse de que tenía la madurez suficiente para semejante desafío tras un par de conversaciones telefónicas. Luego de un fuerte despegue, en noviembre debió parar durante 26 días (cinco cotejos) por una pubalgia que arrastraba desde el Mundial de Clubes con River.
Despedido Alonso después de la derrota contra Barcelona en la final de la Supercopa de España, Mastantuono parecía perder al director técnico que había confiado en él. Pero Arbeloa lo tuvo en consideración en el comienzo de su gestión. Del total de 456 minutos que disputó con Arbeloa, 382 fueron en los seis primeros partidos del DT: el 86%. Fue titular en cinco de los primeros seis cotejos, y en el restante ingresó tras el entretiempo. Su rendimiento fue irregular. Lo mejor se le vio ante Monaco, por la Champions League, con un gol y movimientos desequilibrantes, siempre arrancando como extremo derecho.
No conformó ante Benfica, por los 16avos de final, y en la serie contra Manchester City solo jugó 14 de los 180 minutos. Entre Brahim Díaz y Arda Güler le fueron quitando espacio, mientras Arbeloa promovía a varios juveniles que conocía del Castilla. Una a favor del juvenil de Azul: en la competencia por el puesto quedó al margen Rodrygo, que sufrió una grave lesión.
Para complicar más el panorama, una expulsión por exceso verbal contra Getafe le acarreó una suspensión de dos fechas. El último viernes quedó afuera de la convocatoria ante Girona por acumulación de tarjetas amarillas.
Yendo de mayor a menor, su temporada en Real Madrid se resume hasta aquí en 28 cotejos oficiales (1232 minutos; promedio de 44 por encuentro), con tres goles y una asistencia. Poco, para lo que había sido un arranque promisorio, sin olvidar que el desafío mayúsculo de integrar el Real Madrid le llegó a los 18 años. El tiempo aún está de su lado.
Sus claroscuros en Real Madrid se proyectan sobre la selección argentina. Cuando en septiembre pasado se constituyó en el más joven en llevar la N° 10 albiceleste en un partido oficial -ante Ecuador por las eliminatorias, con Messi ausente-, su progresión hacía pensar que tendría un lugar en el plantel que irá al Mundial. Hoy, esa suposición es mucho más incierta. En los últimos dos amistosos jugó 45 minutos ante Zambia, con un nivel opaco, demasiado confuso con la pelota. Las declaraciones de Lionel Scaloni tampoco dieron pistas muy firmes, a diferencia de los elogios que le dedicó a Valentín Barco. El entrenador equiparó a Mastantuono con Tomás Aranda, el juvenil de Boca y del Sub 20 que participó en los entrenamientos de la selección.
Salvo alguna eventualidad que depare el cotejo, lo más probable es que Mastantuono observe todo el partido contra Bayern Munich en el banco. Le toca asimilar el aprendizaje, crecer futbolísticamente y esperar esas oportunidades que eran tan frecuentes cuando llegó.
Las probables formaciones
- Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic; Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry Luis Díaz; Harry Kane. Director técnico: Vincent Kompany.
- Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Eder Militao y Fran García; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler y Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinicius. Director técnico: Álvaro Arbeloa.
- Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
- Estadio: Allianz Arena, Munich
- Hora: 16.
- TV: Fox Sports y Disney Premium.
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