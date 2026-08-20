Xabi Alonso habló sobre el futuro de Enzo Fernández en Chelsea y reveló cuáles son las actitudes del jugador

Todavía restan poco más de 10 días para que cierre el mercado de pases en Europa, en el que podrían darse algunos fichajes muy resonantes. Enzo Fernández, el argentino que juega en Chelsea, aparece en escena. Se habló de un traspaso e incluso su entrenador Xavi Alonso evitó confirmar en una rueda de prensa si el mediocampista se quedará esta temporada en el equipo londinense. Además, agregó que, por el momento, sigue siendo futbolista del conjunto de Los Azules.

Días atrás, varios medios de Inglaterra dieron la información de que Chelsea le fue contando los días a Manchester City para que adquiera el pase de Enzo Fernández. “No vamos a hacer nada”, respondió Enzo Maresca, entrenador del City en la previa de la Community Shield que su equipo cayó 3 a 0 ante Arsenal. Esa supuesta amenaza finalizó el pasado fin de semana. Mientras tanto, gran parte del público que fue a Stamford Bridge a ver el amistoso entre Chelsea ante Real Sociedad abucheó al futbolista de 25 años cuando reemplazó a Reece James, que recibió la cinta de capitán por parte del argentino.

Sin embargo, no toda la hinchada lo vio con malos ojos. Desde otro sector de las tribunas se desligaron de los críticos del argentino y cantaron a su favor. “Oh, Enzo Fernández; oh, Enzo Fernández”, se podía escuchar mientras se desarrollaba el partido que finalmente los ingleses ganaron 3 a 1 y se llegan de la mejor manera par el inicio de la premier League que comienza este fin de semana. El nuevo entrenador del equipo, Xabi Alonso, tuvo más de una semana para preparar a sus jugadores para su primer partido de la temporada en la Premier League, como visitante ante el vecino Fulham, el 24 de agosto.

boos for enzo followed by “oh enzo fernandez” by some pic.twitter.com/LkEL7Ji1Q6 — 〽️ (@martychels) August 15, 2026

Y en la previa de la presentación de los Blues, el DT del equipo, se refirió a la situación del volante. “Enzo es jugador del Chelsea. Es un gran jugador. Está entrenando muy bien desde que volvió hace diez días con el equipo. Está muy integrado y estamos muy contentos con él. Está preparándose para el lunes”, dijo Alonso este jueves en rueda de prensa sobre si el argentino seguirá siendo jugador del Chelsea cuando acabe el mercado.

Después de esta pregunta, Alonso fue cuestionado sobre si Enzo le ha expresado su intención de irse. “Está entrenando muy bien y lo que veo en él es una gran actitud y eso es lo que queremos. Todos están preparándose lo mejor posible para el comienzo de la Premier”, afirmó.

Luego del amistoso ante Real Sociedad, el DT fue contundente al ser consultado por su salida. “La realidad es que la cláusula verbal de £120m ya no está disponible. El control está completamente en manos de Chelsea ahora. Si el City o cualquier otro quería un trato fácil, tuvieron su oportunidad. Esa ventana está cerrada”. Y respecto al futuro del argentino: “Enzo está aquí, la salida garantizada se ha ido, y ahora es momento de que trabaje para este club”, había expresado.

Xabi Alonso, entrenador de Chelsea, afirmó que está muy contento con Enzo Fernández Dita Alangkara - AP

Chelsea es consciente de que una salida de Enzo, dada las circunstancias de los últimos meses, no es un escenario imposible. Por eso puso una fecha límite al Manchester City para escuchar ofertas: el pasado viernes a las 17.00 hora de Inglaterra. Incluso les dio un precio para empezar a hablar: 120 millones de libras (140 millones de euros). Sin embargo, Manchester City, que también trabaja en el fichaje de Ayyoub Bouaddi, no cumplieron con la cita y el Chelsea dio por hecho que Enzo se queda. Por ahora.

Además, el City ya hizo una contratación de impacto para la zona media, con Elliot Anderson, que jugó el Mundial para Inglaterra y por quien pagaron 135 millones de euros a Nottingham Forest.

El calendario apura para la conformación de los planteles. Si bien el registro de transferencias estará habilitado hasta el 1° de septiembre, la Premier League comenzará el 21 de este mes. El 16, el City, ganador de la FA Cup, enfrentará a Arsenal, campeón de la Premier, por la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).

Mientras tanto, Xabi Alonso confía en quedarse con el argentino y lo considera uno de los imprescindibles de su proyecto, pero si tuviera que irse necesitaría un reemplazo en esa posición.